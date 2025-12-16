تصویب و بارگذاری مراکز روزانه توانبخشی آموزشی طیف اوتیسم بالای ۱۴ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تشکیل جلسه «هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار»، کاربرگهای تخصصی و عمومی صدور مجوز برای مراکز روزانه توانبخشی آموزشی طیف اوتیسم بالای ۱۴ سال تصویب شد.
بر اساس مصوبه این جلسه، مقرر شد این مراکز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده و امکان صدور الکترونیکی مجوزهای مربوطه فراهم شود.
این جلسه با حضور زهرا نوعپرست مدیرکل دفتر توانبخشی آموزشی و حرفهای و توانپزشکی و جواد مرزانی معاون مؤسسات و مراکز غیردولتی مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی و جمعی از کارشناسان ذیربط سازمان برگزار شد.
مراکز روزانه تخصصی توانبخشی اختلال طیف اوتیسم بالای ۱۴ سال با رویکرد چندبعدی در زمینههای آموزشی، مراقبتی، توانبخشی، هنری، ورزشی و فراغتی طراحی شدهاند و خدمات یکپارچهای را برای افراد با اختلال طیف اوتیسم سطوح ۲ و ۳ ارائه میکنند بهگونهای که پاسخگوی نیازهای اختصاصی این طیف از جامعه باشند.
