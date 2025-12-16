برگزاری اختتامیه مسابقات «قهرمان شهر ۴» در دروازه تاریخی شوش

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه مسابقات «قهرمان شهر ۴» با حضور مهدی پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران، محمد آئینی شهردار منطقه ۱۲ تهران، معاونان بخش آقایان و بانوان سازمان ورزش شهرداری تهران و جمعی از معاونان و مدیران منطقه و ۹۶ تیم در دورده سنی زیر ۱۳ و ۱۴ تا ۱۸ آقایان و ۱۳ سال بانوان از محلات مناطق ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۲۰ به میزبانی منطقه ۱۲ برگزار شد.

در این دوره مسابقات قهرمان شهر، تهران به چهار پهنه تقسیم شده و پهنه جنوب شرق میزبان رشته‌های فوتبال گل کوچک نونهالان و نوجوانان پسر و والیبال نونهالان دختر بود و ویژگی شاخص این دوره، برگزاری مسابقات در دل بافت تاریخی و مکان‌های پرتردد عمومی با هدف مشارکت بیشتر شهروندان بود که بخشی از رقابت‌ها نیز در بازار تهران و سبزه میدان منطقه ۱۲ انجام شد که با استقبال چشمگیری همراه گردید.

مرحله نهایی و اختتامیه این رقابت‌ها در محوطه میدان شوش و در کنار دروازه تاریخی این منطقه برپا شد که در این مراسم، زمین چمن مصنوعی حرفه‌ای و کورت والیبال برای برگزاری فینال مسابقات آماده شده بود.

در مسابقات فوتبال گل کوچک رده سنی پسران زیر ۱۳ سال به ترتیب مقام اول تا چهارم را محله پامنار (منطقه ۱۲)، محله شهید هرندی (منطقه ۱۲)، محله طیب (منطقه ۱۵) و محله سنگلج (منطقه ۱۲) به دست آوردند.

در مسابقات فوتبال گل کوچک رده سنی پسران ۱۴ تا ۱۸ سال؛ محله عارف (منطقه ۱۴)، محله آشتیانی (منطقه ۱۳)، محله ایران (منطقه ۱۲) و محله پرستار (منطقه ۱۴) به ترتیب توانستند مقام‌های اول تا چهارم را کسب کنند.

در مسابقات والیبال رده سنی دختران زیر ۱۳ سال نیز محله ولیعصر (منطقه ۱۵)، محله نفر آباد (منطقه ۲۰)، محله شکوفه (منطقه ۱۴) و محله شهید هرندی (منطقه ۱۲) به مقام‌های برتر یکم تا چهارم نائل شدند.

همچنین از علیرضا انصاری از محله سنگلج (منطقه ۱۲) به عنوان بازیکن برتر فوتبال گل کوچک و آیسان پلمه از محله شهید هرندی (منطقه ۱۲) به عنوان بازیکن برتر والیبال بانوان تجلیل شد.

در پایان این مراسم، با قدردانی از تمامی تیم‌های شرکت‌کننده، به کلیه تیم‌های حاضر جوایزی اهدا شد و همچنین از بازیکنان پدیده و برتر شناسایی‌شده توسط کارشناسان در طول مسابقات تقدیر به عمل آمد و از زحمات داوران و عوامل اجرایی برگزاری رقابت‌ها تشکر شد.

برگزاری این رویداد ورزشی در کنار یکی از نمادهای تاریخی پایتخت، گامی در جهت احیای فضای شهری و مشارکت عمومی در عرصه ورزش همگانی ارزیابی می‌شود.