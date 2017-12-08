ایران قهرمان مسابقات شنای بین المللی مسافت کوتاه دختران شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز نهایی مسابقات شنای بین المللی مسافت کوتاه دختران زیر ۱۱-۱۲ و ۱۳-۱۴ سال "جام سرداران شهید آذربایجان" – تبریز امروز جمعه در استخر آبادگران برگزار و پس از ۳ روز رقابت در ۲۸ ماده با قهرمانی تیم ایران در دو رده سنی پایان یافت.

درپایان این رقابت ها تیم ایران در رده سنی ۱۱-۱۲ سال قهرمان شد و تیمهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان دوم و سوم شدند.

در رده سنی ۱۳-۱۴ سال تیم ایران دوباره کاپ قهرمانی تیمی را بالای سر برد و تیم جمهوری آذربایجان دوم شد و ارمنستان به مقام سومی تیمی رسید.

در روز پایانی در ماده ۱۰۰ متر آزاد رده سنی ۱۱-۱۲ سال یاسمین صادقی قهرمان شد و روژان الهی و ایان کلانتراوا از آذربایجان دوم و سوم شدند.

در رده سنی ۱۳ -۱۴ سال همین ماده ورسنیک منوچهریان از ارمنستان طلا گرفت و مریم شیخ علیزاده و ستایش پور تلاری دوم و سوم شدند.

در ماده ۵۰ متر کرال پشت رده سنی ۱۱-۱۲ سال : یاسمین صادقی قهرمان شد و رومینا میرزایی و سوزانا گریگوریان از ارمنستان دوم و سوم شدند.

در این ماده رده سنی ۱۳-۱۴ سال : مریم شیخ علیزاده، سونا بخشی و اولماز علیوا از آذربایجان اول تا سوم شدند.

در ماده ۱۰۰ متر قورباغه رده سنی ۱۱-۱۲ سال : هلیا نصرالهی قهرمان شد و مهلا نواده خزل و ماه صنم ذرات بصیر دوم و سوم شدند.

در این ماده رده سنی ۱۳-۱۴ سال : ژینا گرجی قهرمان شد و الن سایروان از ارمنستان و ستایش پورتلاری دوم و سوم شدند.

در ماده ۴ در ۵۰ متر آزاد تیمی رده سنی ۱۱-۱۲ سال : تیم منطقه۲ قهرمان شد و تیم منطقه ۴ و تیم منطقه ۲ ب دوم و سوم شدند.

در این ماده رده سنی ۱۳-۱۴ سال : تیم منطقه ۲ الف قهرمان شد و جمهوری آذربایجان و منطقه ۲ ب دوم و سوم شدند.

در روز نخست رقابتها شناگران در رشته های ۱۰۰ متر پروانه، ۵۰ متر قورباغه، ۵۰ متر آزاد، ۲۰۰ متر مختلط انفرادی و ۴ در ۵۰ متر آزاد تیمی با هم رقابت کردند و نتایج زیر بدست امد :

ماده ۱۰۰ متر پروانه رده سنی ۱۱-۱۲ سال نگین مزلگانی، روژان الهی و نگین چاپانوری اول تا سوم شدند.

در این ماده در رده سنی ۱۳-۱۴ سال : راجیوا ایلاها (جمهوری آذربایجان)، مریم شیخ علیزاده، وارسنیکا مانچاریان (ارمنستان) بر روی سکوی اول تا سوم ایستادند.

در ماده ۵۰ متر قورباغه رده سنی ۱۱-۱۲ سال روژان الهی، ماه صنم ذرات بصیر، رومینا میرزایی اول تا سوم شدند.

در همین ماده رده سنی ۱۳-۱۴ سال : پگاه لطیفه پور قهرمان شد و ژینا گرجی و مریم شیخ علیزاده دوم و سوم شدند.

در ماده ۵۰ متر آزاد رده سنی ۱۱-۱۲ سال : باسمین صادقی به مدال طلا رسید و کارپتیان یوا (ارمنستان) دوم شد و رومینا میرزایی سوم شد.

در این ماده دره سنی ۱۳-۱۴ سال : مریم شیخ علیزاده به مدال طلا رسید، وارسنیکا مانچاریان (ارمنستان)

به مدال نقره بسنده کرد و ستایش پورتلاری سوم شد.

در ماده ۲۰۰ متر مختلط انفرادی رده سنی ۱۱-۱۲ سال : مارال مزلگانی قهرمان شد و لوسینی واسلیان (ارمنستان) و مهلا نواده خزل دوم و سوم شدند.

در ماده ۲۰۰ متر مختلط انفرادی رده سنی ۱۳-۱۴ سال : رجیوا الهی (آذربایجان)، ژینا گرجی و مریم شیخ علیزاده اول تا سوم شدند.

در ماده ۴ در ۵۰ متر آزاد تیمی رره سنی ۱۱-۱۲ سال، تیمهای منطقه ۲ الف، ارمنستان و منطقه ۲ ب اول تا سوم شدند.

در این ماده رده سنی ۱۳-۱۴ سال : تیمهای جمهوری آذربایجان، منطقه۲ الف، و منطقه ۲ ب اول تا سوم شدند.

در روز دوم ۱۱۰ شناگر در ۵ ماده ۱۰۰ متر کرال پشت، ۵۰ متر پروانه، ۲۰۰ متر آزاد، ۱۰۰ متر مختلط انفرادی و ۴در۵۰ متر مختلط تیمی در دو ره سنی ۱۱-۱۲ سال و ۱۳-۱۴ سال با هم رقابت کردند و نتایج زیر بدست امد :

ماده ۱۰۰ متر کرال پشت رده سنی ۱۱-۱۲ سال : یاسمن صادقی، سیده آیناز هاشمی، سوزانا گریگوریان(ارمنستان) اول تا سوم شدند.

در این ماده رده سنی ۱۳-۱۴ سال : مریم شیخ علیزاده، الماز علیوا (جمهوری آذربایجان) و مژده رمضانعلی اول تا سوم شدند.

در ۵۰ متر پروانه رده سنی ۱۱-۱۲ سال : مارال مزلگانی، روژان الهی، ییوا کارپتیان (ارمنستان) اول تا سوم شدند.

در این ماده رده سنی ۱۳-۱۴ سال : الاها رجیوا (آذربایجان)، مریم شیخ علیزاده و وارسنیک منوچاریان (ارمنستان) اول تا سوم شدند.

در ماده ۲۰۰ متر آزاد رده سنی ۱۱-۱۲ سال : روژان الهی، ما صنم زرات بصیر، مارل مرزگانی، سیده ایناز هاشمی اول تا سوم شدند.

در این ماده رده سنی ۱۳-۱۴ سال : وارسنیک منوچاریان (ارمنستان)، مریم شیخ علیزاده و دینا امیر اسدی اول تا سوم شدند.

در ماده ۴در۵۰ متر مختلط تیمی رده سنی ۱۱-۱۲ سال : تیمهای منطقه۲ الف، منطقه ۲ ب و منطقه۴ همگی از ایران اول تا سوم شدند.

در این ماده رده سنی ۱۳-۱۴ سال : منطقه ۲ الف، جمهوری آذربایجان و ارمنستان اول تا سوم شدند.