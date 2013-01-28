  1. ورزش
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

مسابقات شنای دختران نوجوان با شرکت 19 تیم برگزار می شود

مسابقات شنای دختران نوجوان با شرکت 19 تیم برگزار می شود

مسابقات شنای قهرمانی دختران نوجوان کشور گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از سه شنبه با حضور 19 تیم آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، بر اساس تصمیم کمیته فنی مسابقات شنا در رده های سنی 12-11 سال و 14-13 سال با هدف توسعه کمی و کیفی شنای کشور در بخش دختران همزمان با دهه مبارک فجر و سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی برگزار خواهد شد.

در این مسابقات که از سه‌شنبه 10 تا 13 بهمن در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران و به میزبانی هیات شنای استان تهران برگزار می‎شود، 19 تیم آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، توابع تهران، خراسان جنوبی، خوزستان، خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری، زنجان، سیستان و بلوچستان، کیش، گلستان، گیلان، فارس، قزوین، قم و یزد برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

این مسابقات در دو بخش انفرادی و تیمی برگزار می شود و شناگران در رقابت‌های صبح برای حضور در فینال مواد مختلف مسابقه می دهند و نفرات برتر هر ماده در مسابقات عصر همان روز برای تصاحب عناوین اول تا هشتم در فینال با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

این رقابت‌ها در رده سنی 12-11 سال در 15 و در رده سنی 14-13 سال در 20 ماده برگزار می شود.

بیش از 200 شناگر در روز نخست این مسابقات در مواد 200 متر آزاد ( 11-12 سال)، 200 متر آزاد ( 13-14 سال)، 100 متر پروانه ( زیر 11 – 12 سال)، 100 متر پروانه ( 13-14 سال)، 200 متر قورباغه ( 11-12 سال)،200 متر قورباغه ( 13-14 سال)، 4 در100متر آزاد تیمی ( 11-12 سال)،  4 در 100متر آزاد تیمی (13-14 سال) و 800 متر آزاد ( 13-14 سال) به مصاف رقبای خود می روند.

مسابقات شنای قهرمانی کشور پسران از 18 تا 21 بهمن به میزبانی استخر انقلاب شیراز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1802595

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