به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور، مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی، از واگذاری مسئولیت برنامهریزی، طراحی، بازسازی، بهسازی و مقاومسازی ساختمانها و تأسیسات آسیبدیده سازمان صدا و سیما ناشی از جنگ دوازدهروزه به این سازمان خبر داد.
وی افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در ۵ آذرماه، مسئولیت برنامهریزی، طراحی، بازسازی، بهسازی و مقاومسازی ساختمانها و تأسیسات آسیبدیده سازمان صدا و سیما ناشی از جنگ دوازدهروزه به سازمان مجری واگذار شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس این مصوبه، اعتباری برای اجرای پروژه تخصیص یافته و سازمان مجری موظف است با همکاری سازمان صدا و سیما ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام پروژه، گزارش عملکرد اعتبارات مصوب را در مقاطع سهماهه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران ارائه کند.
وی با اشاره به آغاز فرآیندهای اجرایی این مأموریت گفت: نخستین جلسه هماهنگی اجرای پروژه بازسازی ساختمان شیشهای صدا و سیما با حضور معاون فنی و اجرایی، مدیرکل اجرای طرحهای ملی ویژه، جمعی از مدیران سازمان مجری، نمایندگان سازمان صدا و سیما و مشاور پروژه برگزار شد.
مدیرعامل سازمان مجری ادامه داد: در این جلسه، مشاور پروژه گزارشی از روند انجام مطالعات فاز یک طراحی و اتمام آن ارائه کرد و مقرر شد مطالعات فاز دوم پروژه در اسرع وقت آغاز شود.
وی با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه راهبردی پروژه یادآور شد: جلسات منظم هماهنگی و هماندیشی کارگروه راهبردی برگزار خواهد شد و گزارشهای دورهای از روند پیشرفت پروژه به مدیران ارشد هر دو سازمان ارائه میشود.
نوذرپور در پایان خاطرنشان کرد: تیم طراحی مشاور پروژه بهزودی تقویت خواهد شد و نظرات کارشناسی سازمان مجری در فرآیند طراحی و اجرای پروژه بهطور مؤثر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
