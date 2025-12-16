پذیرش اوراق گام بابت بخشی از حقوق ورودی به گمرکات اجرایی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دستور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با هدف تسهیل و تسریع در ترخیص کالا و کمک به نقدینگی واردکنندگان کالاهای اساسی و ضروری مردم و مواد اولیه واحدهای تولیدی، پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) به صورت غیربرخط برای پرداخت ۲۰ تا ۵۰ درصد حقوق ورودی کالاهای وارداتی به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شد.

رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر، گفت: بر اساس این ابلاغیه که به استناد دستور دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۲۲ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و تکلیف مقرر در آئین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی مبنی بر پذیرش این اوراق توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران بابت حقوق ورودی صادر شده است؛ پذیرش غیربرخط (غیرسیستمی) اوراق گام تا زمان برقراری زیرساخت پذیرش اوراق به صورت برخط انجام خواهد شد.

عسگری اظهار داشت: در ابلاغیه به گمرکات اجرایی، این فرایند جهت پذیرش حداقل ۲۰ تا حداکثر ۵۰ درصد از مطالبات ارائه می‌شود و طبق ماده ۴ آن، اوراق بهادار مشمول این آئین‌نامه در زمان انتقال باید دارای مدت زمان تا سررسید ۳ ماه یا کمتر از آن و تا انتهای بهمن ماه سال مالی پذیرش اوراق بهادار به انجام برسد.

به گفته وی، بر اساس این مصوبه، تمامی مجوزهای انتقال اوراق بهادار تهیه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل‌های ضوابط کنترل و مدیریت اوراق بهادار جهت اعمال و رعایت آن به گمرکات اجرایی ابلاغ شده است.