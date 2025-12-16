به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش اسپیدتست از میانه سرعت اینترنت کشورهای جهان در ماه نوامبر منتشر شد. طبق این گزارش میانه در یازدهمین ماه ۲۰۲۵ میلادی سرعت اینترنت موبایل جهان ۱۰۳.۰۱ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۱۵.۴۳ مگابیت برثانیه بوده است.

بهبود وضعیت ایران در رده بندی اینترنت ثابت و موبایل

در یازدهمین ماه میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۸.۹۲ مگابیت برثانیه ثبت شده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت پنچ پله صعود کرده است. در این رده بندی آرژانتین با میانه سرعت ۵۹.۰۱ مگابیت برثانیه در رده ۶۶ قرا دارد و بعد از ایران گواتما با میانه سرعت اینترنت موبایل ۵۶.۱۷ مگابیت برثانیه قرار دارد.

جالب آنکه صعود پنج پله‌ای در رده بندی اینترنت ثابت نیز دیده می‌شود و ایران با میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۰.۹۹ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۹ قرار گرفته است. پس از ایران دررده ۱۴۰ تانزانیا با میانه سرعت ۲۰.۵۹ مگابیت بر ثانیه قرار دارد.

این در حالی است که در اکتبر ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۶.۶۳ مگابیت برثانیه اعلام و جایگاه آن نسبت به ماه قبل با سه پله صعود رده ۷۲ ثبت شده بود. همچنین در بخش اینترنت جایگاه ایران در ماه گذشته میلادی با چهار پله سقوط رده ۱۴۴ اعلام و میانه سرعت کشور ۱۹.۸۸ مگابیت برثانیه ثبت شده بوده است.

امارات همچنان پر سرعت ترین ارائه دهنده اینترنت موبایل جهان

طبق این گزارش دررده های یکم تا سوم فهرست کشورهای ارائه کننده پر سرعت ترین اینترنت موبایل جهان به ترتیب امارات متحده عربی (۶۷۲.۶۸ مگابیت برثانیه)، قطر (۵۴۲.۵۶ مگابیت برثانیه) و کویت (۳۹۸.۶۶ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به ماه قبل از آن هیچ تغییری نکرده است.

در رده‌های چهارم و پنجم به ترتیب بلغارستان با میانه سرعت ۲۶۷.۳۷ مگابیت برثانیه و بحرین با میانه سرعت ۲۵۶.۸۱ مگابیت برثانیه قرار دارند. در این فهرست جایگاه بلغارستان یک پله و بحرین دو پله نسبت به ماه گذشته صعود کرده است.

برزیل با میانه سرعت ۲۵۶.۷۲ مگابیت برثانیه در رده ششم و کره جنوبی با میانه سرعت ۲۴۰.۲۸ مگابیت برثانیه در دره هفتم قرار دارند. جایگاه برزیل در این رده بندی دو پله و کره جنوبی یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های هشتم، نهم و دهم این فهرست هیچ تغییری نسبت به ماه قبل ایجاد نشده و به ترتیب برونئی (۲۲۶.۹۲ مگابیت برثانیه)، عربستان سعودی (۲۰۴.۴۲ مگابیت برثانیه) و سنگاپور (۱۹۵.۶۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

سنگاپور و شیلی در صدر پرسرعت ترین های اینترنت ثابت

در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت، مانند ماه گذشته رده نخست به سنگاپور (۴۰۷.۰۵ مگابیت برثانیه) و شیلی (۳۵۷.۲۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. در رده‌های سوم و چهارم این فهرست امارات متحده عربی با میانه سرعت ۳۵۶.۲۴ مگابیت برثانیه و فرانسه ۳۴۶.۰۴ مگابیت برثانیه قرار دارند که جایگاه هریک از آنها در این فهرست یک پله صعود کرده است.

هنگ کنگ با میانه سرعت ۳۴۵.۳۳ مگابیت برثانیه در رده پنجم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته دو پله سقوط کرده است. ایسلند نیز با دو پله صعود نسبت به رده بندی ماه قبل در رده ششم قرار دارد و میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۳۱۸.۳۷ مگابیت برثانیه ثبت شده است.

ماکائو (۳۱۲.۳۷ مگابیت برثانیه) و آمریکا (۳۰۲.۶۸ مگابیت برثانیه) هر کدام با یک پله سقوط نسبت به ماه گذشته در رده‌های هفتم و هشتم قرار دارند. در رده نهم سوئیس با میانه سرعت ۲۷۸.۵۱ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته سه پله رشد کرده است. در رده دهم تایلند با میانه سرعت ۲۷۵.۲۶ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله سقوط کرده است.