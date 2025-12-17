دریافت 10 MB کد خبر 6691995 https://mehrnews.com/x39Tbm ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۵ کد خبر 6691995 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۵ عثمان دمبله بهترین بازیکن سال فیفا شد عثمان دمبله ستاره فرانسوی پاریسنژرمن، بهترین بازیکن سال ۲۰۲۵ مردان از سوی فیفا انتخاب شد. کپی شد مطالب مرتبط دمبله بهترین بازیکن سال فیفا شد برنده جایزه پوشکاش ۲۰۲۵ مشخص شد + فیلم عثمان دمبله گزینه اصلی برنده شدن جایزه The Best ۲۰۲۵ دمبله برترین بازیکن ۲۰۲۵ از نگاه فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال برچسبها عثمان دمبله تیم فوتبال پاریسن ژرمن تیم ملی فرانسه
نظر شما