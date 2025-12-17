دریافت 10 MB
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۵

عثمان دمبله بهترین بازیکن سال فیفا شد

عثمان دمبله بهترین بازیکن سال فیفا شد

عثمان دمبله ستاره فرانسوی پاری‌سن‌ژرمن، بهترین بازیکن سال ۲۰۲۵ مردان از سوی فیفا انتخاب شد.

