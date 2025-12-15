دمبله برترین بازیکن ۲۰۲۵ از نگاه فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، عثمان دمبله ستاره تیم ملی فرانسه برای نخستین بار به عنوان بهترین بازیکن مرد جهان از نگاه فدراسیون تاریخ و آمار در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد. مهاجم فرانسوی پاری سن ژرمن با ۱۵۳ امتیاز این عنوان را به دست آورد.

لامین یامال با ۹۷ امتیاز در رتبه دوم و هری کین، گلزن تیم ملی انگلیس و بایرن مونیخ با ۶۲ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفتند.

‌۱۰ بازیکن برتر جهان در سال ۲۰۲۵ از نگاه این فدراسیون به شرح زیر است:

۱- عثمان دمبله / فرانسه. پاری سن ژرمن

۲- لامین یامال / اسپانیا. بارسلونا

۳- هری کین / انگلیس. بایرن مونیخ

۴- ارلینگ هالند / نروژ. منچستر سیتی

۵- ویتینیا / پرتغال. پاری سن ژرمن

۶- کیلیان ام‌باپه / فرانسه. رئال مادرید

۷- اشرف حکیمی / مراکش. پاری سن ژرمن

۸- پدری / اسپانیا. بارسلونا

۹- رافینیا / برزیل. بارسلونا

۱۰ کول پالمر / انگلیس. چلسی

از سوی دیگر فیفا مراسم اهدای جوایز (The Best) را قرار است یک روز پیش از فینال جام بین‌قاره‌ای، در دوحه برگزار خواهد شد.

عثمان دمبله و لامین یامال گزینه‌های نخست انتخاب مرد سال فیفا در سال ۲۰۲۵ نیز هستند.