دمبله برترین بازیکن ۲۰۲۵ از نگاه فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، عثمان دمبله ستاره تیم ملی فرانسه برای نخستین بار به عنوان بهترین بازیکن مرد جهان از نگاه فدراسیون تاریخ و آمار در سال ۲۰۲۵ انتخاب شد. مهاجم فرانسوی پاری سن ژرمن با ۱۵۳ امتیاز این عنوان را به دست آورد.
لامین یامال با ۹۷ امتیاز در رتبه دوم و هری کین، گلزن تیم ملی انگلیس و بایرن مونیخ با ۶۲ امتیاز در رتبه سوم قرار گرفتند.
۱۰ بازیکن برتر جهان در سال ۲۰۲۵ از نگاه این فدراسیون به شرح زیر است:
۱- عثمان دمبله / فرانسه. پاری سن ژرمن
۲- لامین یامال / اسپانیا. بارسلونا
۳- هری کین / انگلیس. بایرن مونیخ
۴- ارلینگ هالند / نروژ. منچستر سیتی
۵- ویتینیا / پرتغال. پاری سن ژرمن
۶- کیلیان امباپه / فرانسه. رئال مادرید
۷- اشرف حکیمی / مراکش. پاری سن ژرمن
۸- پدری / اسپانیا. بارسلونا
۹- رافینیا / برزیل. بارسلونا
۱۰ کول پالمر / انگلیس. چلسی
از سوی دیگر فیفا مراسم اهدای جوایز (The Best) را قرار است یک روز پیش از فینال جام بینقارهای، در دوحه برگزار خواهد شد.
عثمان دمبله و لامین یامال گزینههای نخست انتخاب مرد سال فیفا در سال ۲۰۲۵ نیز هستند.
