دمبله بهترین بازیکن سال فیفا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم برترین‌های فوتبال جهان در سال ۲۰۲۵ شامگاه چهارشنبه در شهر دوحه قطر برگزار شد و بهترین‌ها در هر بخش با آرای سرمربیان و کاپیتان تیم‌های ملی توسط فیفا اعلام شدند.

* هواداران باشگاه زاخو عراق عنوان بهترین هواداران سال فیفا را به دست آوردند. این جایزه به پاس کمپین انسان‌دوستانه هواداران زاخو، که در آن اقدام به جمع‌آوری و اهدای عروسک‌های خرسی برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان کردند، به آن‌ها اهدا شد.

* آندریاس هارلاس-نویکینگ برنده جایزه بازی جوانمردانه فیفا شد.

هارلاس-نویکینگ، پزشک و متخصص جراحی ورزشی، از سال ۱۹۹۵ تاکنون به‌عنوان پزشک تیم باشگاه آلمانی یان رگنسبورگ فعالیت می‌کند. در آوریل گذشته، پیش از برگزاری یکی از دیدارهای حساس بوندسلیگای ۲ بین رگنسبورگ و ماگدبورگ در شهر ماگدبورگ، جریان بازی و فضای ورزشگاه با حضور هوادارانی که تیم خود را تشویق می‌کردند، ناگهان با حادثه‌ای تلخ متوقف شد؛ جایی که یکی از هواداران تیم میزبان در جایگاه تماشاگران غش کرده و از حال رفت.

هارلاس-نویکینگ پس از اطلاع از این وضعیت توسط بازیکنان، بلافاصله به جایگاه هواداران تیم میزبان رفت، از روی مانعی عبور کرد و عملیات احیای قلبی-ریوی را برای نجات جان این هوادار آغاز کرد. این پزشک باتجربه همچنین اطمینان حاصل کرد که هوادار ماگدبورگ در وضعیت پایداری قرار دارد تا بتوان او را به بیمارستان محلی منتقل کرد.

* هانا همپتون، دروازه‌بان برجسته فوتبال زنان، در سال ۲۰۲۵ موفق شد جایزه معتبر «لو یاشین» را کسب کند و به‌عنوان بهترین دروازه‌بان فوتبال زنان جهان معرفی شود.

* جانلوئیجی دوناروما، دروازه‌بان مطرح ایتالیایی در سال ۲۰۲۵ جایزه معتبر «لو یاشین» را کسب کرد و به‌عنوان بهترین دروازه‌بان جهان معرفی شد.

* ایزه بهترین گل سال ۲۰۲۵ به سانتیاگو مونتیل وینگر راست پای تیم فوتبال اتلتیکو ایندپندینته رسید. در مرحله یک‌هشتم نهایی پلی‌آف تورنمنت آپرتورا، سانتیاگو مونتیل با یک گل قیچی برگردان از خارج محوطه جریمه، باعث پیروزی تیمش مقابل ریواداویا مندوسا شد.

*سارینا ویگمن، سرمربی تیم ملی انگلیس، بهترین سرمربی سال ۲۰۲۵ زنان از سوی فیفا انتخاب شد.

* لوئیز انریکه سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال پاری سن ژرمن فرانسه به عنوان بهترین مربی سال فیفا انتخاب شد.

* عثمان دمبله وینگر - مهاجم تیم فوتبال پاری سن ژرمن که پیش از این فاتح توپ طلا شده بود به عنوان بهترین بازیکن مرد سال ۲۰۲۵ فیفا انتخاب شد.

*آیتانا بونماتی ستاره اسپانیایی بارسلونا، بهترین بازیکن سال ۲۰۲۵ زنان از سوی فیفا انتخاب شد. این برای سومین‌بار است که او برنده این جایزه می‌شود.