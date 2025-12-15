عثمان دمبله گزینه اصلی برنده شدن جایزه The Best ۲۰۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم برترین‌های فوتبال در سال ۲۰۲۵ معروف به «The Best ۲۰۲۵» فردا سه شنبه در شهر دوحه کشور قطر برگزار می‌شود تا بهترین‌های فوتبال جهان در بخش مردان و زنان معرفی شوند.

روزنامه معروف «mundodeportivo» اسپانیا در این رابطه نوشت: آیتانا بونماتی و عثمان دمبله شانس‌های اول کسب جایزه «The Best ۲۰۲۵» فیفا هستند. این مراسم در آستانه دیدار فینال جام بین‌قاره‌ای میان پاری‌سن‌ژرمن و فلامینگو برگزار خواهد شد.

عثمان دمبله پس از آنکه حدود سه ماه پیش نخستین توپ طلای دوران حرفه‌ای خود را به دست آورد، حالا آماده است تا در پایتخت قطر جایزه «The Best» فیفا را نیز دریافت کند.

برخلاف توپ طلا که تنها با رأی روزنامه‌نگاران اهدا می‌شود، جایزه «The Best» فیفا بر اساس آرای سرمربیان تیم‌های ملی و کاپیتان‌ها تعیین می‌شود.

در این مراسم هیچ هیئت رسمی از باشگاه بارسلونا در دوحه حضور نخواهد داشت، هرچند نمایندگان این باشگاه در تیم‌های منتخب سال حضور خواهند داشت.

آیتانا بونماتی پیش از این در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ جایزه «The Best» را از آن خود کرده بود؛ پس از آنکه هم‌تیمی‌اش آلکسیا پوتیاس این عنوان را در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به دست آورده بود.

به این ترتیب، ستاره اهل «سانت پِره دِ ریبس» که دو هفته پیش به دلیل شکستگی در مچ پای چپ تحت عمل جراحی قرار گرفت، در موقعیتی ایده‌آل برای ثبت یک هت‌تریک دیگر قرار دارد؛ درست مانند توپ طلا. او در فصلی که گذشت قهرمان لیگ، جام حذفی و سوپرجام شد، نایب‌قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و رقابت‌های قهرمانی اروپا را نیز به دست آورد و در هر دو تورنمنت به‌عنوان بهترین بازیکن (MVP) انتخاب شد.

آلکسیا پوتیاس، پاتری گیخاررو، اوا پاجور و کلودیا پینا دیگر بازیکنان بارسلونا هستند که نامزد این جایزه شده‌اند. همچنین ماریونا کالدنتی که با آرسنال قهرمان اروپا شد، شانس بالایی برای قرار گرفتن روی سکو دارد. او در آخرین توپ طلا ۴۷۸ امتیاز کسب کرد؛ تنها کمی کمتر از آیتانا که ۵۰۶ امتیاز به دست آورد.

لامین یامال نیز پس از قرار گرفتن در رتبه دوم توپ طلا با ۱۰۵۹ امتیاز، پشت سر دمبله با ۱۳۸۰ امتیاز، انتظار می‌رود در رأی‌گیری «The Best» حضوری پررنگ داشته باشد. رافینیا، دیگر بازیکن بارسلونا، با ۶۲۰ امتیاز پنجم شد و او به همراه پدری از دیگر فینالیست‌هایی هستند که فیفا در تاریخ ۸ نوامبر معرفی کرد.

در بخش بهترین مربی، لوئیس انریکه که معمار سه‌گانه پاری‌سن‌ژرمن بوده، شانس اول کسب این عنوان است. هانسی فلیک نیز که با بارسلونا قهرمان لیگ، جام حذفی و سوپرجام شد، از دیگر نامزدهای این بخش به شمار می‌رود.

در میان دروازه‌بانان، جان‌لوئیجی دوناروما گزینه اصلی کسب جایزه است و ووچک شزنی نیز در فهرست نهایی قرار دارد. در بخش زنان، کاتا کول از بارسلونا نامزد شده و در کنار او هانا همپتون از چلسی و آن-کاترین برگر از گاتهام جزو مدعیان جدی هستند. همچنین سارینا ویگمن، سرمربی تیم ملی زنان انگلیس، پس از قهرمانی در اروپا مقابل اسپانیا، شانس نخست کسب عنوان بهترین مربی فوتبال زنان جهان محسوب می‌شود.