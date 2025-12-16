ضربه سنگین به نفوذ عربستان در شرق یمن؛ بندر نشطون از دست ریاض خارج شد

به گزارش منابع محلی، گروه‌های مسلح وابسته به امارات متحده عربی روند تشدید تنش‌های نظامی در استان المهره، واقع در شرق یمن را ادامه دادند؛ اقدامی که به‌منظور حذف کامل نفوذ عربستان سعودی در این منطقه صورت می‌گیرد.

بر اساس این گزارش‌ها، نیروهای موسوم به «شورای انتقالی جنوب» موفق شده‌اند کنترل کامل بندر «نشطون» را در دست بگیرند و نیروهای «درع‌الوطن» وابسته به عربستان را از این بندر اخراج کنند؛ تحولی که ضربه‌ای سنگین به ریاض محسوب می‌شود، چرا که این بندر یکی از مهم‌ترین مراکز حیاتی و اصلی‌ترین اهرم‌های فشار عربستان در استان المهره به‌شمار می‌رفت.

منابع آگاه این تحول را نشانه‌ای از تضعیف جدی جایگاه عربستان در شرق یمن ارزیابی کرده و تأکید دارند که از دست رفتن بندر نشطون، حضور و نفوذ ریاض در این استان را به‌شدت محدود کرده است.

این تشدید تنش از سوی نیروهای نزدیک به امارات، اقدامی تحریک‌آمیز تلقی می‌شود که با هدف تأکید بر عزم ابوظبی برای پایان دادن به نفوذ عربستان در مناطق نفت‌خیز و راهبردی یمن انجام می‌گیرد؛ آن هم در شرایطی که عربستان در برابر گسترش حضور نظامی جریان‌های مخالف خود در جنوب و شرق یمن، در موضعی ناتوان و منفعل قرار گرفته است.

استان المهره اگرچه به‌طور مستقیم تحت کنترل دولت نجات ملی یمن به رهبری انصارالله نیست، اما تحولات آن در چارچوب رقابت داخلی ائتلاف سعودی–اماراتی و تضعیف جبهه مقابل صنعا قابل ارزیابی است.

انصارالله بارها تأکید کرده که حضور نظامی عربستان و امارات در شرق و جنوب یمن را اشغالگری می‌داند.