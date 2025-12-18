مزدوران اماراتی در یمن باز هم به جان هم افتادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیمن نت، در ادامه درگیریها و تصفیهحسابهای داخلی شورای موسوم به «انتقالی جنوب»، شبهنظامیان وابسته به امارات روز پنجشنبه بار دیگر شماری از فرماندهان نظامی و امنیتی اهل استان أبین را در شهر عدن، واقع در جنوب یمن، هدف قرار دادند.
منابع محلی اعلام کردند نیروهای وابسته به شورای انتقالی با یورش به منزل «ابوعایشه الجعری» فرمانده پیشین منطقه میانی در نیروهای موسوم به کمربند امنیتی در منطقه «الممداره»، وی را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.
بر اساس این گزارش، عناصر مسلح شورای انتقالی همچنین به منزل «ابوالزبیر الجعری» از فرماندهان تیپ سوم «حمایت و پشتیبانی» و فرمانده گردان واکنش سریع یورش برده و ضمن تخریب وسایل منزل، به ایجاد رعب و وحشت در بین ساکنان این منزل پرداختند.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که شورای انتقالی همزمان عملیات نظامی گستردهای را برای کنترل بر استان أبین آغاز کرده و در تلاش است با حذف چهرههای نظامی و قبیلهای مورد حمایت اجتماعی در استانهای شرقی، نفوذ رهبران وابسته به استان الضالع به رهبری «عیدروس الزبیدی» را بر ساختار این شورا تثبیت کند.
شورای موسوم به «انتقالی جنوب» که با حمایت مستقیم امارات در جنوب یمن شکل گرفته، طی سالهای اخیر بارها شاهد درگیریها و تصفیهحسابهای داخلی بر سر نفوذ، منابع مالی و کنترل مناطق راهبردی بوده است.
این اختلافات بهویژه میان فرماندهان وابسته به استانهای أبین و شبوه با جریان نزدیک به استان الضالع تشدید شده و بارها به بازداشت، ترور و حذف چهرههای نظامی انجامیده است.
ناظران، تشدید این درگیریها را نشانهای از شکنندگی ساختار مزدوران امارات و شکست پروژه ابوظبی برای ایجاد یک نیروی منسجم در جنوب یمن ارزیابی میکنند.
کارشناسان معتقدند تشدید درگیریهای داخلی میان مزدوران امارات، در بستر رقابت پنهان ابوظبی و ریاض بر سر نفوذ در جنوب یمن قابل تحلیل است؛ جایی که عربستان از برخی جریانها و قبایل رقیب شورای انتقالی حمایت میکند.
این رقابت موجب شده امارات برای حذف چهرههای نزدیک به عربستان و تثبیت سیطره کامل خود بر عدن و استانهای جنوبی، به تصفیهحسابهای درونگروهی متوسل شود.
نظر شما