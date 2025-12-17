تحرکات اسرائیل در یمن از طریق مزدوران امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عارف مثنی العامری فعال سیاسی در جنوب یمن اعلام کرد که تحولات جاری در این کشور در چارچوب پروژه منطقهای و بین المللی برای باز مهندسی مواضع نفوذ طرفهای خارجی صورت میگیرد.
وی اضافه کرد: طرف سعودی به تعهدات سابق خود پایبند نبوده و آنچه که امروزه در یمن رخ میدهد تلاش برای تحمیل معادلات جدید برای اجرای نقشههای توسعه طلبانه به ویژه برای گسترش نفوذ اسرائیل در منطقه به شمار میرود.
العامری بیان کرد: نمیتوان حضور امارات در یمن یا هر منطقه دیگر را به دور از اجرای نقشههای خارجی مرتبط با اسرائیل دانست. اسرائیل از عناصر شورای انتقالی جنوب یمن که مزدوران امارات به شمار میروند حمایت میکند تا یمن را تضعیف کرده و ثبات آن را هدف قرار دهد.
وی تصریح کرد: امارات با وجود دریافت حمایتهای نظامی و سیاسی در اجرای نقشههای خود در داخل یمن و دیگر مناطق ناکام مانده است. همین شکست باعث شد آمریکا و اسرائیل برای تحمیل معادلات جدید در یمن وارد عمل شوند. این کشور تبدیل به صحنه درگیری طرفهای بین المللی با هدف تحقق منافع آنها شده است. مردم یمن باید در برابر این توطئه چینیها هوشیار باشند.
لازم به ذکر است که مناطق شرقی و جنوبی یمن طی روزهای گذشته شاهد درگیری میان مزدوران عربستان و امارات (دولت خودخوانده یمن و شورای انتقالی جنوب) بوده است به طوری که به تازگی یک هئیت سعودی اماراتی برای مدیریت این تنشها وارد یمن شد. همچنین روز گذشته گزارش شد، در حالی که ریاض جذب نیرو برای مبارزه با مزدوران امارات را در استان المهره آغاز کرده، نیروهای وابسته به امارات اعلام کردهاند که همکاری با عامل ریاض در دولت خودخوانده یمن را متوقف کردهاند.
