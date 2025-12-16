فرماندار فومن: حمایت از والیبال بانوان باید مستمر و هدفمند باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی شامگاه سه شنبه در جلسه کمیته حمایت از والیبال شهرستان فومن با حضور مسئولان شهری، مدیران ورزشی و نمایندگان بخش خصوصی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان، اصحاب رسانه و اسپانسرها گفت: تلاش‌های تیم جوانان و زحمات مسئولان حوزه ورزش قابل تقدیر است و باید از این ظرفیت ارزشمند به‌صورت هدفمند و مستمر حمایت شود.

وی با اشاره به سابقه درخشان بانوان ورزشکار فومن در عرصه‌های ملی و باشگاهی افزود: بانوان ورزشکار این شهرستان همواره قله‌های موفقیت را تجربه کرده‌اند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت جدی مسئولان شهرستان، مدیرکل ورزش و جوانان و اسپانسرها هستند.

فرماندار فومن با بیان اینکه کارگروه حمایت از والیبال بانوان با هدف هم‌افزایی و هماهنگی دستگاه‌ها تشکیل شده است، تصریح کرد: این کارگروه با مشارکت شهرداری، شورای شهر، اداره ورزش و جوانان و اسپانسرهای حرفه‌ای فعالیت خواهد کرد تا بستر لازم برای رشد و موفقیت تیم والیبال بانوان فومن فراهم شود.

تخصیص بیش از ۲.۵ میلیارد ریال برای تیم وارنا

قاسمی همچنین از تخصیص اعتبارات حمایتی برای تیم وارنا خبر داد و گفت: با پیگیری‌های نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، مبلغ یک میلیارد ریال برای حمایت از نخستین تیم بانوان وارنا فومن اختصاص یافته است.

در ادامه این نشست، رئیس شورای شهر و شهردار فومن اعلام کردند: در مجموع مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به تیم والیبال بانوان کمک خواهند کرد.

همچنین یکی از اسپانسرهای حاضر در جلسه که در حوزه هتل‌سازی فعالیت دارد، آمادگی خود را برای حمایت یک میلیارد ریالی از این تیم اعلام کرد تا مجموع حمایت‌های مالی به بیش از ۲.۵ میلیارد ریال برسد.

نبود سالن ورزشی استاندارد بزرگ‌ترین مشکل ورزشی فومن است

سعید فتحی‌نژاد، رئیس اداره ورزش و جوانان فومن نیز در این جلسه با اشاره به چالش‌های زیرساختی ورزش شهرستان گفت: نبود سالن ورزشی استاندارد، بزرگ‌ترین مشکل ورزشی فومن است و با پیگیری‌های نماینده شهرستان و فرماندار، باید احداث یک سالن استاندارد ورزشی در دستور کار قرار گیرد.

در پایان، قاسم شیرتری، رئیس هیئت والیبال شهرستان فومن و مدیرعامل تیم وارنا، با قدردانی از حمایت‌های فرماندار، شهردار، رئیس شورای شهر، اصحاب رسانه و اسپانسرها ابراز امیدواری کرد: تیم وارنا فومن با صعود به لیگ برتر بتواند پاسخ مناسبی به اعتماد و حمایت مسئولان و مردم ورزش‌دوست شهرستان بدهد.