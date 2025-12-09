به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شیرتری شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان جزئیات مشکلات مالی تیم والیبال بانوان وارنا فومن، اظهار کرد: این تیم در لیگ دسته یک کشور با ۲۴ تیم در ۴ گروه رقابت می‌کند و بازی‌های مرحله گروهی به صورت رفت انجام می‌شود.

وی افزود: با وجود اینکه از شهردار و نماینده مردم فومن در مجلس درخواست کمک کردیم و آنها هم قول مساعدت دادند، اما تا امروز هیچ کمک مالی‌ای از هیچ نهاد دولتی دریافت نکرده‌ایم و تمام هزینه‌ها به صورت شخصی تأمین شده است.

انتخاب نام وارنا به دلیل هویت گیلانی

شیرتری درباره انتخاب نام این تیم توضیح داد: نام وارنا را به دلیل هویت گیلانی آن انتخاب کردیم، همان‌طور که تیم ملوان هم ریشه در دریا و هویت گیلان دارد. شرط من برای قبول مدیریت این تیم، تغییر نام باشگاه به یک نام با هویت محلی بود.

مدیرعامل وارنا فومن ادامه داد: در این شرایط سخت، دوستان شخصی مانند حسین پرتو حدود ۳۰۰ میلیون تومان از هزینه‌ها را تقبل کردند همچنین برخی از خانواده‌های بازیکنان به صورت خودجوش کمک کردند و مدیریت یک هتل و مهمانخانه در زمینه اسکان و تغذیه بازیکنان همکاری کردند.

قراردادهای حداقلی بازیکنان

شیرتری درباره قراردادهای بازیکنان گفت: کل قراردادهای ۲۰ نفر کادر و بازیکنان بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان است که برای یک فصل بسیار ناچیز است حتی مربی تیم که از رشت رفت و آمد می‌کند، فقط یک سوم هزینه‌های واقعی را دریافت می‌کند.

وی با اشاره به بحران مالی فعلی بیان کرد: نصف فصل گذشته و ما هنوز نتوانسته‌ایم تعهدات مالی خود را کامل پرداخت کنیم مجبوریم وسایل خانه بفروشیم تا بتوانیم به تعهداتمان عمل کنیم.

شیرتری از مسئولان محلی درخواست کرد: اگر قول کمک داده‌اند، به وعده‌های خود عمل کنند ما منطقی هستیم و بودجه‌های نجومی نمی‌خواهیم، فقط می‌خواهیم بتوانیم حداقل حقوق بازیکنان را پرداخت کنیم.

می‌خواهیم فومن مرکز توسعه والیبال ایران شود

وی با بیان اینکه تاکنون حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به کمک دوستان و نزدیکان هزینه شخصی کرده‌ایم، گفت: من وظیفه‌ام را انجام دادم، حالا نوبت مسئولان است که پاسخگوی مردم باشند در حالی که در جاهای دیگر ۳۰-۴۰ میلیارد هزینه می‌شود، اینجا برای ورزش که سلامت اجتماعی می‌آورد، باید حمایت شود.

شیرتری افزود: من با علاقه شخصی ۴-۵ میلیارد در ۱۰ ماه گذشته هزینه کرده‌ام و امسال توانستم دوستانی را بیاورم که ۱.۸ میلیارد کمک کنند سال آینده شاید ۲ میلیارد دیگر. هدف ما معرفی فومن در سطح ملی و بین‌المللی است.

وعده‌های مساعدت و پیگیری‌های بی‌نتیجه

وی با اشاره به نامه‌نگاری‌های متعدد به مسئولان گفت: از روز اول به شهردار گفتم که می‌خواهم تیمی تشکیل دهم و درخواست جلسه در شورای شهر را کردم. اعتقاد دارم هر کاری برای رضای خدا باشد، همه چیز فراهم می‌شود و تا الآن هم نمی‌دانم چطور این تیم را نگه داشته‌ام.

مدیرعامل وارنا فومن با بیان اینکه حتی شب‌ها تا ساعات پایانی همراه تیم است، گفت: با شهرداری، فرمانده سپاه و دیگر مسئولان صحبت کردم. همه قول مساعدت دادند، خانم شهردار گفت کمک می‌کنم و از من دعوت به جلسه کرد، اما بعد از پیگیری‌های متعدد، هنوز نتیجه عملی ندیده‌ام.

میزبانی لیگ به قیمت جنگیدن با تیم‌های پایتخت

شیرتری با اشاره به میزبانی بازی‌های لیگ گفت: ساده‌ترین کار برای من این بود که میزبانی را نپذیرم. اما با پنج تیم تهرانی جنگیدم و گفتم میزبانی باید برای ما باشد. حتی از قول فرماندار و شهردار گفتم که آنها منتظر مهمانان هستند. همه قبول کردند، آمدند، اما حالا نمی‌دانم باید چکار کنم.

وی با تأکید بر نمایش فرهنگ فومن در افتتاحیه گفت: می‌خواهیم از جمعه با لباس‌های محلی و جشن، فرهنگ شهرستان را به مهمانان نشان دهیم. می‌خواهیم شهرمان را سامان دهیم.

آرزوی تبدیل فومن به مرکز توسعه والیبال ایران

مدیرعامل وارنا فومن با بیان چشم‌انداز بلندپروازانه خود گفت: من ظرفیت‌هایی دارم و می‌توانم از ارتباطاتم استفاده کنم. یک نفر هست که می‌گوید مالی کمک می‌کند و من بروم فدراسیون، چون دست ما از فومن تا فدراسیون می‌رسد.

وی افزود: آرزوی من این است که این شهر با این مجموعه، «مرکز توسعه والیبال ایران» شود. برنامه‌اش را می‌نویسیم، همه چیز آماده است. اگر چنین شود، همه باید پای کار باشند. حتی کنار سالن، فضایی را برای اسکان و توسعه در نظر گرفته‌ام.

وی در پایان با درخواست از رسانه‌ها گفت: نیازمند کمک شما هستیم تا صدای ما به جایی برسد نه فقط عکس، بلکه نیازمندی‌های ما باید شنیده شود حتی برای اردوگاه هم مشکل داریم و نمی‌دانیم بازیکنان را کجا ببریم.

شیرتری با انتقاد از کم‌توجهی به بازیکنان گفت: نباید این بچه‌ها را در سر خیابان رها کرد. حتی بانوان شورای شهر نیز باید به حق و حقوق این بازیکنان توجه کنند.

این گزارش حاکی است، تیم والیبال وارنا فومن به عنوان نماینده استان گیلان در لیگ دسته یک والیبال ایران، با وجود مشکلات مالی فراوان، همچنان به رقابت در این مسابقات ادامه می‌دهد.