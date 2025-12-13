قاسمی: کارگروه ویژه حمایت از تیم والیبال بانوان وارنا تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی بعد از ظهر شنبه در نشست با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره تیم والیبال بانوان وارنا، از تشکیل کارگروه ویژهای برای حمایت از تیم والیبال بانوان خبر داد و تأکید کرد: این اقدام به ارتقای وضعیت تیم و برنامهریزی برای مسابقات استانی و ملی کمک میکند.
فرماندار فومن با قدردانی از تلاشهای مسئولان، اصحاب رسانه و اسپانسرها، گفت: تلاش تیم جوانان و زحمات مسئولان قابل تقدیر است و ما با تشکیل کارگروه ویژه، نیازهای تیم را بهطور مستمر رصد و تأمین خواهیم کرد.
وی با اشاره به سابقه حضور بانوان شهرستان در تیمهای ملی و باشگاهی افزود: بانوان ورزشکار فومن همواره قلههای موفقیت را تجربه کردهاند و نیازمند حمایت جدی و مستمر از سوی مسئولان شهرستان، مدیر کل ورزش و جوانان و اسپانسرها هستند.
قاسمی تصریح کرد: کارگروه ویژه با هدف هماهنگی بین شهرداری، شورای شهر، اداره ورزش و جوانان و اسپانسرهای حرفهای فعالیت خواهد کرد تا شرایط برای رشد و موفقیت تیم والیبال فراهم شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تیمهای بانوان وارنا نماینده فومن و استان هستند و ما مصمم هستیم با حمایتهای مستمر، آنها بتوانند در سطح استانی و ملی به موفقیت دست یابند.
تنها نماینده گیلان در لیگ دسته یک هستیم
«قاسم شیرتری» مدیرعامل تیم والیبال بانوان وارنا فومن در ادامه نشست با فرماندار فومن، با اشاره به جایگاه تیم در لیگ دسته یک کشور گفت: تیم ما تنها نماینده استان گیلان در این رقابتها است و برای حفظ این جایگاه نیازمند حمایت مستمر مسئولان شهرستان و استان هستیم.
شیرتری افزود: حمایت فرماندار فومن و تشکیل کارگروه ویژه، گام مهمی برای رفع نیازهای تیم و فراهم کردن شرایط مناسب برای تمرینات و حضور در مسابقات استانی و ملی خواهد بود.
وی تأکید کرد: بازیکنان تیم، تجربه حضور در مسابقات ملی و باشگاهی را دارند و با سرمایهگذاری درست و حمایت مسئولان، میتوانند موفقیتهای بیشتری برای شهرستان و استان کسب کنند.
شیرتری در پایان اظهار داشت: با توجه به جایگاه تیم در سطح کشور، تعامل نزدیک با اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری و اسپانسرها برای تأمین تجهیزات، امکانات تمرینی و پوشش هزینههای مسابقات، امری ضروری است.
