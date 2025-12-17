به گزارش خبرنگار مهر، مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه فراهنگ سازمان نوسازی شهرداری تهران صبح امروز در تهران برگزار شد.
مهدی صالحی، شهردار منطقه ۲ تهران، با اشاره به روند بازآفرینی شهری در شهرک نیایش گفت: حدود چهار سال پیش، زمانی که به همراه همکاران خدمت شهردار محترم تهران رسیدیم، یکی از نقاطی که ایشان بهصورت میدانی در آن حضور پیدا کردند، شهرک نیایش بود. در همان بازدید، تصمیم بر این شد که اقدامات بازسازی و نوسازی این محله آغاز شود و از همان روز، برنامهریزی منسجمی برای پیشبرد این طرح در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: امروز خوشحالیم که نتیجه این تلاشها به مرحلهای رسیده که نوع مداخله در این محله، بهعنوان یک سند علمی، محلی و اجرایی تدوین شده و به سرانجام رسیده است؛ بهگونهای که قرار است از این الگو، نسخهبرداریهایی برای سایر محلات شهر انجام شود. این دستاورد حاصل مجموعهای از اقدامات متنوع و چندوجهی است که از زوایای مختلف به این چالش بزرگ ورود کردیم؛ چالشی که شاید در ابتدا بهعنوان یک «غول دستنیافتنی» تلقی میشد، اما امروز بر آن غلبه کردهایم.
شهردار منطقه ۲ مهمترین محور این اقدامات را ساماندهی بافت مسکونی محله دانست و گفت: این موفقیت بدون همکاری و همراهی مردم شریف محله امکانپذیر نبود. مردمی که بهحق، به گردن نظام و مدیریت شهری حق دارند و نقش اساسی در پیشبرد این پروژه ایفا کردند.
صالحی با تأکید بر رویکرد الگوسازی در بازآفرینی شهری اظهار کرد: شهرک نیایش قرار است بهعنوان یک محله الگو معرفی شود؛ محلهای که همه مؤلفههای لازم را دارد و بهویژه از سرانههای فرهنگی و تفریحی مناسب برخوردار است. امروز یکی از زیرساختهای فرهنگی مهم این محله در حال شکلگیری است که خود بهعنوان محرک توسعه محله عمل خواهد کرد. همزمان با تحویل این مجموعه فرهنگی، ساختوسازهای مسکونی نیز در همان بازه زمانی تکمیل شده و این محدوده بهعنوان یک محله مدرن و بهروز شناخته خواهد شد.
وی ادامه داد: با همتی که در مجموعه مدیریت شهری به خرج داده شد، این پروژه امروز به یکی از مگاپروژههای شهر تبدیل شده است و قرار است بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز شود. در مقیاس پروژههای ابنیه در حال ساخت شهر تهران، این طرح بدون تردید جزو ده پروژه اول بهشمار میآید و نقش مهمی بهعنوان یک محرک فرهنگی و اجتماعی در سطح محله ایفا خواهد کرد.
شهردار منطقه ۲ در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما تنها نوسازی کالبدی نیست، بلکه ایجاد یک زیستپذیری پایدار، تقویت هویت محلهای و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است؛ مسیری که شهرک نیایش امروز بهعنوان نمونهای موفق از آن در حال معرفی شدن است.
