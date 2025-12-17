  1. جامعه
مرمت گسترده نقاشی‌های دیواری و المان‌های بصری در منطقه ۶ تهران

اداره زیباسازی شهرداری منطقه ۶ به همت عوامل اجرایی و اکیپ‌های متخصص، اقدام به مرمت و بازسازی نقاشی‌های دیواری و المان‌های شاخص در چندین نقطه این منطقه کرده تا سیمای شهری بیش از پیش زیبا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها اداره زیباسازی منطقه ۶ تهران با اجرای طرحی منسجم، در حال مرمت و ترمیم آثار هنری شهری در سطح نواحی شش‌گانه این منطقه است. این اقدامات با بهره‌گیری از اکیپ‌های تخصصی و با هدف حفظ و احیای هویت بصری و زیبایی‌شناسی فضای عمومی در حال انجام است.

حسن اختردانش، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۶ در این باره گفت: از جمله پروژه‌های در دست اجرا می‌توان به مواردی همچون مرمت نقاشی دیواری خیابان حضرت ولیعصر (عج) بالاتر از پارک ساعی، مرمت نقاشی دیواری خیابان گاندی، مرمت و رنگ‌آمیزی المان دیواری طرح ماهی در بلوار کشاورز (تقاطع خیابان کارگر)، مرمت نقاشی دیواری خیابان ولیعصر (عج) نبش خیابان رشت، مرمت نقاشی دیواری خیابان مظفری‌خواه و تعویض قاب کتاب حافظ در میدان فرهنگ، مرمت و بازسازی رنگ‌آمیزی نقاشی دیواری طرح «صلوات» در ضلع شرق اتوبان کردستان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه عملیات رنگ آمیزی، نقاشی دیواری و مرمت المان‌های شهری با کیفیت و سرعت مناسب در حال پیشروی است، خاطرنشان کرد: آثار دیواری و المان‌های بصری، علاوه بر زیباسازی فضای شهر، به عنوان شناسه‌های هویتی و خاطره‌انگیز محلات نیز ایفای نقش می‌کنند.

