۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

امیدواری دولت به بهبود کشت گندم با بارش‌های اخیر

نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم با بارندگی‌های اخیر وضعیت کشت گندم یک مقدار بهتر از گذشته شود.

    • دکتر مجید نادری ( معلم زبان) FR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      این ۶۶ هزار تن احتمالا بذر اصلاح شده ، جهت تحویل به گندم کاران می‌باشد.
    • کشاورز IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
      0 0
      پاسخ
      با این قیمت‌های پایین دستوری خرید تضمینی کاشت گندم اصلا صرفه نداره خودتون را اذیت نکنین تبلیغات نکنین ما کشاورزان فقط با قیمت واقعی ۵۰ هزارتومان گندم میکاریم

