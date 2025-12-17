دریافت 60 MB کد خبر 6692813 https://mehrnews.com/x39Tx3 ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸ کد خبر 6692813 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸ امیدواری دولت به بهبود کشت گندم با بارشهای اخیر نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: امیدواریم با بارندگیهای اخیر وضعیت کشت گندم یک مقدار بهتر از گذشته شود. کپی شد مطالب مرتبط واردات ۶۶ هزار تن گندم از طریق بندر شهید رجایی بندرعباس وزیر جهاد کشاورزی: قیمت شیر خام اصلاح شد ۳۶ هزار هکتار از اراضی بوشهر زیر کشت گندم رفت خشکسالی و تهدید کشت گندم برچسبها وزیر کشاورزی کشت گندم بارش باران
