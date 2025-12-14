۳۶ هزار هکتار از اراضی بوشهر زیر کشت گندم رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بحرانی با اشاره به سطح ابلاغی کشت گندم در سال زراعی جاری شامل ۱۷ هزار هکتار آبی و ۸۰ هزار هکتار دیم گفت: از مجموع سطح زیر کشت فعلی، ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار به گندم آبی و ۲۷ هزار هکتار به گندم دیم اختصاص دارد.
وی افزود: با توجه به بارندگیهای اخیر و در صورت تداوم بارشهای مؤثر، پیشبینی میشود برنامه ابلاغی کشت بهطور کامل محقق شود.
رئیس جهاد کشاورزی بوشهر درباره مناطق عمده کشت گندم نیز بیان کرد: شهرستانهای دشتستان و دشتی بیشترین سطح کشت آبی را به خود اختصاص دادهاند و در بخش دیم نیز شهرستانهای دشتستان و گناوه پیشتاز هستند، همچنین با بارندگیهای اخیر، روند کشت دیم در شهرستان دیلم نیز سرعت گرفته است.
وی گفت: ارقام کشتشده در اراضی آبی شامل مهرگان، چمران ۲ و جلال و در اراضی دیم شامل آفتاب، کریم و دهدشت است، کشت گندم در استان بوشهر از نیمه آبان آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه دارد.
بحرانی درباره تأمین نهادهها نیز گفت: در سال زراعی جاری، مجموع کودهای توزیعشده برای گندم شامل ۲ هزار و ۷۷۵ تن کود ازته، ۲ هزار و ۳۰۰ تن کود فسفاته و هزار و ۶۲۵ تن کود پتاسه بوده است.
وی همچنین از فرآوری پنج هزار و ۳۶۹ تن بذر گندم و توزیع ۴ هزار و ۸۰۰ تن از آن میان کشاورزان خبر داد.
