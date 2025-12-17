واردات ۶۶ هزار تن گندم از طریق بندر شهید رجایی بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رمضان‌پور با اعلام این خبر افزود: با وجود شرایط ناپایدار جوی در استان یک فروند کشتی حامل ۶۶ هزار تن گندم کیفی با تلاش مجموعه اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان و همکاری نیروهای بندری با موفقیت در بندر شهید رجایی پهلو گرفت.



وی ادامه داد: این عملیات نه تنها نقش مهمی در تأمین به موقع ذخایر کالاهای اساسی کشور ایفا می‌کند بلکه نشان دهنده آمادگی و توانمندی اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان در مدیریت شرایط حساس و تضمین امنیت غذایی کشور است.



مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: هماهنگی مؤثر با دستگاه‌های ذیربط و همچنین اقدامات پیشگیرانه برای تأمین شرایط ایمنی در زمان تخلیه محموله از جمله اقداماتی است که موجب تسریع این عملیات شده است.