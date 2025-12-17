  1. استانها
واردات ۶۶ هزار تن گندم از طریق بندر شهید رجایی بندرعباس

بندرعباس - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان از واردات ۶۶ هزار تن گندم در محموله‌ای دریایی به بندر شهید رجایی بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رمضان‌پور با اعلام این خبر افزود: با وجود شرایط ناپایدار جوی در استان یک فروند کشتی حامل ۶۶ هزار تن گندم کیفی با تلاش مجموعه اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان و همکاری نیروهای بندری با موفقیت در بندر شهید رجایی پهلو گرفت.

وی ادامه داد: این عملیات نه تنها نقش مهمی در تأمین به موقع ذخایر کالاهای اساسی کشور ایفا می‌کند بلکه نشان دهنده آمادگی و توانمندی اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان در مدیریت شرایط حساس و تضمین امنیت غذایی کشور است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان همچنین تأکید کرد: هماهنگی مؤثر با دستگاه‌های ذیربط و همچنین اقدامات پیشگیرانه برای تأمین شرایط ایمنی در زمان تخلیه محموله از جمله اقداماتی است که موجب تسریع این عملیات شده است.

