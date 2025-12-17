  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۵۵

شناسایی پیکر زن ایرانی در بوسنی و هرزگوین با همکاری قضایی بین‌المللی

شناسایی پیکر زن ایرانی در بوسنی و هرزگوین با همکاری قضایی بین‌المللی

اداره کل همکاری های بین المللی حقوقی و قضایی اعلام کرد؛ پیکر یک شهروند زن ایرانی در بوسنی و هرزگوین با همکاری قضایی بین المللی شناسایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل همکاری‌های بین المللی حقوقی و قضائی اعلام کرد: پیکر یک شهروند زن ایرانی در بوسنی و هرزگوین با همکاری قضائی بین المللی شناسایی شد.

این فرد قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشته و آخرین بار از مرز صربستان پیام صوتی ارسال کرده بود. همراهان وی نیز گزارش دادند که او به داخل رودخانه افتاده و احتمالاً در کشور بوسنی و هرزگوین جان خود را از دست داده است. با دریافت این گزارش و با توجه به اعلام سفارت بوسنی مبنی بر کشف چند جسد در همان منطقه، آزمایش DNA برای شناسایی قطعی شد.

در نهایت بررسی‌ها و تطبیق نتایج نشان داد جسد کشف شده در ساحل رودخانه ساوا، متعلق به همان فردی است که اداره کل همکاری‌های بین المللی حقوقی و قضائی درخواست شناسایی آن را ارسال کرده بود. به این ترتیب، پرونده با تلاش مشترک قضائی دو کشور به سرانجام رسید.

کد خبر 6693168
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها