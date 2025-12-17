انتشار برنامه موسیقی غیرمجاز در شبکه نمایش خانگی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ادامه انتشار برنامه‌ای با موضوع یکی از سبک‌های موسیقی که فاقد مجوزهای قانونی مربوطه و همراه با برخی رفتارها و صحنه‌های خلاف شئونات فرهنگی، مذهبی و ملی ایران اسلامی بود، با دستور قضائی متوقف و پرونده قضائی نیز در این خصوص تشکیل شد.

قابل ذکر است انتشار غیرقانونی قسمت اول این برنامه در یکی از سکوهای شبکه نمایش خانگی، طی روزهای گذشته منجر به بروز برخی نگرانی‌ها و اعتراضات شده بود که قوه قضائیه از جهت وظایف ذاتی خود در صیانت از قانون و پاسداری از ظرفیت‌های غنی و نهادینه شده‌ی فرهنگ، ادبیات و هنر ایرانی اسلامی و همچنین با هدف مقابله با هرگونه تبعیض یا اقدامات غیرقانونی در تولید برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای از ادامه انتشار این برنامه ممانعت کرد.

قاعدتاً هرگاه مراجع رسمی و قانونی، مجوزهای لازم در خصوص برخی از سبک‌ها و آثار موسیقی را صادر کردند، امکان تولید و انتشار آثار این چنینی البته پس از طی مراحل قانونی وجود خواهد داشت و از رفتارهای غیرقانونی یا تبعیض آمیز نیز جلوگیری می‌شود.