به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری عصر چهارشنبه در جلسه برنامهریزی برگزاری ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که با حضور جمعی از مسئولان اجرایی و نظامی استان قم برگزار شد، بر ضرورت توجه به ابعاد معرفتی و فرهنگی این مناسبت تأکید کرد.
وی گفت: شهید سلیمانی شخصیتی جامع و مکتبی بود که ارتباط عمیق با مردم، تبعیت کامل از ولایت فقیه و مجاهدت خالصانه در راه اسلام، از شاخصههای برجسته سیره و سلوک او به شمار میرود و برنامههای این ایام باید بازتابدهنده همین ویژگیها باشد.
فرمانده سپاه قم افزود: برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی نباید به اقدامات شعاری و سطحی محدود شود، بلکه لازم است برنامهها بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و با تمرکز بر ارتقای آگاهی، شناخت صحیح مسیر انقلاب و تعمیق بصیرت عمومی طراحی شود.
وی ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این برنامهها، تبیین مکتب شهید سلیمانی، انتقال پیام ایثار و مقاومت به نسل جوان و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا در جامعه است و این مهم تنها با کار منسجم، محتوای غنی و اجرای باکیفیت محقق خواهد شد.
جمیری با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاهها و نهادهای مختلف اظهار کرد: همه مجموعههای اجرایی، فرهنگی و نظامی استان باید با مشارکت فعال و برنامهریزی منظم، در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم نقشآفرینی کنند تا پیام این مناسبت بهصورت دقیق و اثرگذار به جامعه منتقل شود.
وی افزود: انسجام در اجرا، پرهیز از موازیکاری و توجه به نیازهای فرهنگی روز جامعه، از الزامات موفقیت برنامههای ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی است و سپاه استان قم در این مسیر، نقش هماهنگکننده و پشتیبان را ایفا خواهد کرد.
فرمانده سپاه قم در پایان تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج مکتب سردار سلیمانی، سرمایهای ارزشمند برای تقویت روحیه مقاومت، امید و بصیرت در جامعه است و باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن بهرهبرداری شود.
قم- فرمانده سپاه استان قم گفت: برنامههای سالگرد شهید سلیمانی با مشارکت همه دستگاهها و نهادهای اجرایی، فرهنگی و نظامی استان اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتحالله جمیری عصر چهارشنبه در جلسه برنامهریزی برگزاری ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که با حضور جمعی از مسئولان اجرایی و نظامی استان قم برگزار شد، بر ضرورت توجه به ابعاد معرفتی و فرهنگی این مناسبت تأکید کرد.
نظر شما