به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری عصر چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی برگزاری ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی که با حضور جمعی از مسئولان اجرایی و نظامی استان قم برگزار شد، بر ضرورت توجه به ابعاد معرفتی و فرهنگی این مناسبت تأکید کرد.



وی گفت: شهید سلیمانی شخصیتی جامع و مکتبی بود که ارتباط عمیق با مردم، تبعیت کامل از ولایت فقیه و مجاهدت خالصانه در راه اسلام، از شاخصه‌های برجسته سیره و سلوک او به شمار می‌رود و برنامه‌های این ایام باید بازتاب‌دهنده همین ویژگی‌ها باشد.



فرمانده سپاه قم افزود: برگزاری مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی نباید به اقدامات شعاری و سطحی محدود شود، بلکه لازم است برنامه‌ها بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و با تمرکز بر ارتقای آگاهی، شناخت صحیح مسیر انقلاب و تعمیق بصیرت عمومی طراحی شود.



وی ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این برنامه‌ها، تبیین مکتب شهید سلیمانی، انتقال پیام ایثار و مقاومت به نسل جوان و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا در جامعه است و این مهم تنها با کار منسجم، محتوای غنی و اجرای باکیفیت محقق خواهد شد.



جمیری با تأکید بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اظهار کرد: همه مجموعه‌های اجرایی، فرهنگی و نظامی استان باید با مشارکت فعال و برنامه‌ریزی منظم، در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم نقش‌آفرینی کنند تا پیام این مناسبت به‌صورت دقیق و اثرگذار به جامعه منتقل شود.



وی افزود: انسجام در اجرا، پرهیز از موازی‌کاری و توجه به نیازهای فرهنگی روز جامعه، از الزامات موفقیت برنامه‌های ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی است و سپاه استان قم در این مسیر، نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبان را ایفا خواهد کرد.



فرمانده سپاه قم در پایان تأکید کرد: زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج مکتب سردار سلیمانی، سرمایه‌ای ارزشمند برای تقویت روحیه مقاومت، امید و بصیرت در جامعه است و باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری شود.