مریم تاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل مه‌گرفتگی شدید، تردد در شهرکرد- لنجان گردنه رخ، میمه - دلیجان محدوده گردنه قرقچی، گردنه ملااحمد، در نواحی کوهپایه- نائین وجود دارد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از عصر امروز سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود که به‌صورت پراکنده تا ساعات بعد، بارش‌هایی را در اغلب نقاط استان به همراه خواهد داشت. این سامانه عمدتاً مناطق جنوب‌غرب، شمال‌غرب، شمال و شمال‌شرق استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در بسیاری از محورهای مواصلاتی شاهد بارش خواهیم بود.

رئیس اداره مدیریت راه‌های استان اصفهان با اشاره به افت محسوس دما در این سامانه بارشی گفت: با توجه به پیش‌بینی برودت شدید هوا، احتمال لغزندگی معابر، تشکیل یخ‌زدگی و در برخی مقاطع بروز کولاک وجود دارد و در صورت تشدید شرایط جوی، نیروهای راهداری ممکن است ناگزیر به اعمال محدودیت یا توقف مقطعی تردد شوند.

تاکی با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی، خاطرنشان کرد: توصیه همیشگی ما به هموطنان این است که پیش از آغاز سفر، حتماً با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از وضعیت مسیر و زمان مناسب سفر مطلع شوند. همچنین رانندگان باید از سلامت فنی خودرو، به‌ویژه چراغ‌ها، بخاری، سیستم گرمایشی و داشتن سوخت کافی اطمینان حاصل کنند و حتماً مواد غذایی و لباس گرم به همراه داشته باشند.

وی با اشاره به مشکلات به‌وجودآمده در شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: متأسفانه بخش عمده‌ای از مشکلات اخیر و انسدادهای مقطعی مربوط به ناوگانی بوده که بدون زنجیرچرخ اقدام به تردد کرده‌اند و این موضوع علاوه بر ایجاد مشکل برای خود رانندگان، عملیات امدادرسانی و تردد سایر کاربران جاده‌ای را نیز با اختلال مواجه کرده است.

رئیس اداره مدیریت راه‌های استان اصفهان تأکید کرد: همراه داشتن زنجیرچرخ در محورهای کوهستانی الزامی است و از مردم درخواست می‌کنیم همکاری لازم را با عوامل راهداری و پلیس راه داشته باشند، چرا که اصرار به ادامه تردد در شرایط نامناسب جوی می‌تواند خطرات جدی برای جان سرنشینان و خسارت به خودروها به دنبال داشته باشد.

تاکی با اشاره به محورهای مسدود گفت: در حال حاضر تنها محور سی‌سخت – پادنا به دلیل شرایط ایمنی، طبق روال هر ساله در فصل زمستان و از سوی استان کهگیلویه و بویراحمد مسدود است که پس از بهبود شرایط و پایان بارش‌ها بازگشایی خواهد شد. همچنین درباره وضعیت فریدونشهر، تاکنون گزارشی از بارش جدید دریافت نشده است.