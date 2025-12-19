هواشناسی اصفهان: بیشترین بارش در پادنا علیای سمیرم ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی اصفهان اعلام کرد بیشترین میزان بارش ثبت شده ایستگاههای استان در شبانهروز گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز جمعه ۲۸ آذر ماه، از پادنا علیا از توابع شهرستان سمیرم با ۳۸.۴ میلیمتر آب حاصل از برف بوده است.
بنا بر اعلام هواشناسی، شهر اصفهان با ۲۴.۸ میلیمتر بارش برف و باران طی شبانه روز گذشته، پس از پادنا علیا بیشترین بارش را داشته است.
همچنین میانگین بارش در باغ بهادران ۱۹.۱ میلیمتر، نجفآباد ۱۸.۲ میلیمتر، مبارکه ۱۶.۸ میلیمتر، نطنز ۱۵.۷ میلیمتر، دهاقان ۱۵.۴ میلیمتر، شهرضا ۱۳.۵ میلیمتر، کبوترآباد ۱۳ میلیمتر، نائین ۱۳.۱ میلیمتر، خوانسار ۱۲ میلیمتر، فریدونشهر ۱۱.۵ میلیمتر، اردستان ۱۰.۸ میلیمتر، آران و بیدگل ۹.۸ میلیمتر، بادرود ۹.۱ میلیمتر، زرینشهر ۹.۱ میلیمتر، دهق ۷.۴ میلیمتر، عسگران و مهاباد ۶.۹ میلیمتر، سمیرم ۵.۳ میلیمتر، کاشان ۵.۲ میلیمتر، زواره ۴.۷ میلیمتر، دولتآباد چهار میلیمتر، بوئین میاندشت ۳.۶ میلیمتر، بیاضه ۳.۴ میلیمتر، خور و بیابانک ۳.۲ میلیمتر، چادگان ۳.۱ میلیمتر، هرند سه میلیمتر، چوپانان ۲.۸ میلیمتر، گلپایگان ۲.۶ میلیمتر، میمه ۱.۹ میلیمتر، اسلامآباد موگویی ۱.۷ میلیمتر، شاهینشهر ۱.۲ میلیمتر و ورزنه یک دهم میلیمتر گزارش شده است.
هواشناسی اصفهان پیشبینی کرده است که فعالیت سامانه سرد بارشی تا شامگاه امروز جمعه در سراسر استان ادامه دارد.
