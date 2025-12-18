تأکید بر تبادل دانشجو و تحقیقات مشترک میان ایران و یک دانشگاه چینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، هیئت دانشگاه علوم پزشکی جنوب چین با هدف آشنایی با ظرفیت‌های علمی و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران و بررسی زمینه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه به کشورمان سفر کرد.

در همین راستا، اعضای این هیئت با دکتر حمید اکبری، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مدیران آموزشی این وزارتخانه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در ابتدای این دیدار، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت توضیحات جامعی درباره توانمندی‌های نظام آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و مقررات مرتبط ارائه کرد و تدوین و مبادله تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی جنوب چین و دانشگاه متناظر ایرانی را گامی مهم در مسیر برقراری و توسعه هدفمند همکاری‌های علمی و آموزشی دانست.

وی همچنین بر حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از گسترش همکاری‌های دانشگاهی میان دو کشور تأکید کرد.

در ادامه، پرفسور جان چن، رئیس هیئت دانشگاه علوم پزشکی جنوب چین، ضمن تشریح ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و همکاری‌های بین‌المللی این دانشگاه، دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در آن مرکز علمی را از جمله دانشجویان برتر دانشگاه معرفی کرد.

در بخش پایانی این نشست، سایر مدیران حاضر به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود برای توسعه همکاری‌های دانشگاهی میان دو طرف پرداختند.

تبادل و ارتقای دانش اعضای هیئت علمی، انجام تحقیقات مشترک علمی، تبادل دانشجو، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، امکان اعطای بورس‌های تحصیلی، همکاری در حوزه طب سنتی، برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های علمی مشترک، تبادل برنامه‌های آموزشی و تربیت مشترک دانشجو، از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.