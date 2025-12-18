به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، نمایشگاه «صلح و امید» شامل آثار نقاشی هنرمند پیشکوست پرویز حبیبپور، روز جمعه ۲۸ آذر ساعت ۱۶ در نگارخانه هنر فرهنگسرای ارسباران افتتاح و به مدت ۲ هفته میزبان علاقهمندان میشود.
پرویز حبیبپور متولد سال ۱۳۱۴ است. علاقه او به نقاشی از دوران ابتدایی شروع شد و تحصیلات آکادمیک هنر را در اتحاد جماهیر شوروی به انجام رساند.
این هنرمند کار نقاشی را از اواسط دهه ۱۳۳۰ شروع کرد و به فراگیری نقاشی نزد هوشنگ پیمان پرداخت. اولین نمایشگاه انفرادیاش را در سال ۱۳۵۴ در تالار نقش برپا کرد و از آن پس آثارش را بارها در ایران و دیگر کشورها به نمایش گذاشته است. او سالها به تدریس نقاشی اشتغال داشته و چند کتاب آموزشی نیز از او به چاپ رسیده است.
منتقدان آثار این هنرمند نقاش را به سه بخش منظرهها، نقاشیهای اجتماعی و کارهای زندان تقسیم میکنند.
پرویز حبیبپور خود را رئالیست میداند اما در دیدگاه او رئالیسم چیزی نیست که دیده میشود، بلکه به تصویر کشیدن واقعیتی است که نشان داده نمیشود.
علاقهمندان برای بازدید از نمایشگاه میتوانند تا ۸ دی ساعت ۱۰ تا ۱۸ به نگارخانه هنر فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا، کوچه عقاب مراجعه کنند.
