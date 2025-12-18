پزشکیان: اعتماد به مردم موتور پیشرفت و حل مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان بعد از ظهر پنج شنبه در نشست «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در خراسان جنوبی با بیان اینکه مشاهده حضور و تلاش مردم مایه دلگرمی و امید است، اظهار کرد: برای مقام معظم رهبری دیدن این صحنهها لذتبخش است که مردم وارد میدان میشوند و با انگیزه و احساس مسئولیت کار میکنند.
وی با اشاره به تجربههای شخصی خود پیش و پس از انقلاب، افزود: از سالهای قبل و زمانی که در مناطق محروم فعالیت میکردم، یاد گرفتم که میشود با تکیه بر مردم کارهای بزرگ انجام داد.
وی بیان داشت: در جاهایی که حتی یک مسجد ساده وجود نداشت، با همت مردم و بدون امکانات مالی گسترده، توانستیم بناهای ضروری را بسازیم.
رئیسجمهور ادامه داد: این نگاه بعدها در مسئولیتهای اجرایی نیز تکرار شد؛ زمانی که در حوزه سلامت و دانشگاهی مسئولیت داشتم، با مشارکت مردم توانستیم صدها خانه بهداشت را در مدت کوتاهی احداث کنیم؛ کاری که در سازوکارهای معمول دولتی، سالها زمان میبرد.
پزشکیان با بیان اینکه برخی در ابتدا تحقق چنین اهدافی را ناممکن میدانستند، گفت: تصور عمومی این بود که بدون بودجههای کلان نمیتوان کاری پیش برد، اما تجربه نشان داد وقتی مردم پای کار باشند، محدودیتهای مالی مانع اصلی نیست.
وی با اشاره به دستاوردهای سالهای اخیر تصریح کرد: امروز شاهدیم که با اتکا به مردم، مسیرهایی که باید در چند دهه طی میشد، در مدت کوتاهی پیموده شده است. این همان قدرت مردمی است که در بزنگاههای تاریخی، از جمله در دفاع از کشور و مقابله با تهدید دشمنان، نقش تعیینکنندهای داشته است.
رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: اگر درد و دغدغه حل مشکلات مردم را داشته باشیم و به توان جامعه اعتماد کنیم، راهحلها پیدا میشود. اعتماد به مردم، کلید حل همه مشکلات و پایه تحقق عدالت، بهویژه در حوزه آموزش است.
اعتماد، همدلی و بیداری استعدادها مسیر پیشرفت کشور
رئیسجمهور با تأکید دوباره بر نقش تعیینکننده مردم در عبور از چالشها، گفت: این مردم بودند که دشمنان را ناامید کردند. در تمام مسئولیتهایی که داشتم، هر کاری را که خواستم انجام دهم با همراهی مردم پیش بردم؛ حتی زمانی که منابع مالی در اختیار نبود. از ساخت مراکز بهداشت تا سالنهای ورزشی، همه با اعتماد به مردم و مشارکت آنان محقق شد.
پزشکیان افزود: باور به مردم و همراهی با آنان میتواند همه مشکلات ما را حل کند. آنچه امروز آغاز شده، صرفاً ساخت ساختمان نیست؛ این تازه شروع راه است. ما این فضاها را با کمک مردم تجهیز میکنیم و همزمان روشها را اصلاح خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه نباید خود را از هیچ کشوری عقبتر بدانیم، تصریح کرد: اگر این باور در ذهن ما شکل بگیرد که نباید عقب بمانیم، برای جبران فاصلهها تلاش خواهیم کرد؛ اما اگر وضعیت موجود را بپذیریم، پیشرفتی هم اتفاق نمیافتد. راه پیشرفت در تلاش، مجاهدت و حرکت آگاهانه است.
رئیسجمهور با اشاره به آموزههای دینی خاطرنشان کرد: خداوند انسانِ دانا، خلاق، باعزت، صادق و درستکار میخواهد و جامعهای متحد و همراه را میپسندد. عبادت و حرکت اجتماعی ما نیز جمعی است؛ اگر مسلمانان ید واحده شوند، هیچ دشمنی نمیتواند آنان را زمینگیر کند و میتوانیم در همه عرصهها وضعیت خود را اصلاح کنیم.
پزشکیان با بیان اینکه هیچ موفقیتی بدون تلاش به دست نمیآید، افزود: هیچ چیز مفت به دست انسان نمیرسد؛ باید با زحمت و مجاهدت راه را هموار کرد. انسان برای پرواز تا اوج آفریده شده و مسیر این پرواز، علم، دانایی، خلاقیت، عزت و سربلندی است.
وی با اشاره به تجربه شخصی خود گفت: من هم از نقطهای آغاز کردم که بسیاری تصور میکردند رسیدن ممکن نیست، اما وقتی اراده شکل گرفت و تلاش آغاز شد، راه باز شد. این همان بیدار شدن استعدادهای درونی است که اگر در کودکان و نوجوانان ما زنده شود، به جایگاهی میرسند که فراتر از تصور است.
رئیسجمهور در پایان با تأکید بر نقش آموزش و تربیت نسل آینده اظهار کرد: پدران، مادران، معلمان، مدیران و سیاستمداران باید زمینهای فراهم کنند که مدارس و کلاسهای درس ما به محلی برای شکوفایی استعدادها تبدیل شود؛ بهگونهای که کودکان از همان ابتدا بیاموزند با تکیه بر توان خود، برای کشور و حل مشکلات آن راهحلهای بزرگ پیدا کنند.
نپذیرفتن وضع موجود؛ شرط حرکت بهسوی سربلندی
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه برای حل مسائل کشور راهحلهای متعددی وجود دارد، گفت: برای مشکلات مملکت نه یک راهحل، بلکه صدها راهحل هست؛ این ما هستیم که یا آنها را نمیبینیم یا اگر هم میبینیم، اراده و باور اجرای آن را نداریم. این باور باید در نسل جدید ایجاد شود که میتوانند برای آب و خاک، خانواده، ملت و فرهنگ خود عزت و سربلندی بیافرینند.
پزشکیان ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در نهضت توسعه عدالت آموزشی، افزود: از تلاشهایی که تاکنون صورت گرفته تشکر میکنم، اما معتقدم میتوان بسیار سریعتر و گستردهتر از این حرکت کرد. همان کاری که در یک روستا آغاز شده، قابلیت اجرا در همه روستاها را دارد؛ کافی است متوقف نشویم و حرکت را ادامه دهیم.
وی با بیان اینکه نباید به وضعیت موجود قانع بود، تصریح کرد: قدردان زحمات شما هستم، اما به این شرایط راضی نیستم. تلاشها نباید نادیده گرفته شود، اما هدف باید فراتر از وضع فعلی باشد؛ ما باید به جایی برسیم که از بهترینها هم بهتر شویم.
رئیسجمهور ادامه داد: شاید من به تنهایی نتوانم همه مسیر را طی کنم، اما راه را ادامه میدهم تا کسانی پیدا شوند که جلو بیفتند و با هم، کشور را به جلو بکشند. برای این کار باید بستر حرکت و یادگیری فراهم شود و «من» به «ما» تبدیل گردد؛ پیشرفت با تیم و کار جمعی شکل میگیرد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه همه انسانها ظرفیت پیشرفت دارند، گفت: نباید عدهای را نخبه بدانیم و دیگران را کنار بگذاریم. تجربه شخصی من نشان میدهد که هر انسانی این توانمندی را دارد؛ کافی است بیدار شود و انگیزه در او شکل بگیرد. اگر این بیداری اتفاق بیفتد، انسان میتواند در خود، آیندهاش، جامعه و محیط پیرامونش تحول ایجاد کند.
وی در پایان با بیان اینکه ما میتوانیم عزت و سربلندی کشور و حتی جهان اسلام را رقم بزنیم، اظهار کرد: از خداوند میخواهیم یار و یاور ما باشد تا در این مسیر شرمنده مردم نشویم و بتوانیم وظیفه خود را بهدرستی انجام دهیم.
