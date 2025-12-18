به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خیراتیان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه یک گفت: از شب گذشته نیروهای برف رویی منطقه یک با استقرار در ستادهای برف‌رویی در آماده‌باش کامل بودند که با شروع نخستین برف پاییزی از ساعت چهار صبح اقدامات لازم برای ایمنی معابر را آغاز کردند.

به گفته وی، توزیع بسته‌های شن دو هفته گذشته در معابر کامل شده بود و دپوهای شن نیز در ۵۰ نقطه ذخیره شدند تا در صورت نیاز در اختیار شهروندان قرار بگیرد.

صفایی از تردد روان در معابر اصلی و بزرگراهی خبر داد و ادامه داد: کوچه‌ها و معابر برف گیر در محله‌های مرتفع مانند بوکان، ولنجک، گلاب دره، جمشیدیه، جماران، سوهانک و قائم با حضور نیروهای برف رویی نواحی ده‌گانه پاکسازی شده است.