بیانیه اجلاس اروپا؛ از خلع سلاح حماس تا حمایت از انحصار سلاح در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سران اروپا پس از برگزاری یک اجلاس، در بیانیهای بر حمایت خود از تصمیم شورای امنیت برای تشکیل «شورای صلح» و استقرار یک نیروی بینالمللی موقت در نوار غزه تاکید کردند.
در این بیانیه بر ضرورت خلع سلاح دائمی حماس و تمامی گروههای مسلح غیردولتی در غزه تأکید شد.
بر اساس این بیانیه، اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای تقویت مأموریت هیأت ناظران در رفح و آموزش نیروهای پلیس فلسطینی اعلام کرده است.
سران اروپا همچنین خواستار ورود فوری، ایمن و بدون مانع کمکهای انسانی به غزه از تمامی گذرگاهها از جمله مسیر دریایی از قبرس شدند و همزمان، تشدید خشونت شهرکنشینان صهیونیست را بهشدت محکوم کرده و از رژیم صهیونیستی خواستند روند توسعه شهرکسازی را متوقف کند.
سران اروپا در بخش دیگری از این بیانیه بر لزوم کاهش تنش در منطقه و حفظ ثبات در لبنان و همچنین حمایت از تلاشهای دولت لبنان برای محدود کردن سلاح در چارچوب نهادهای رسمی دولتی تاکید کردند.
اجلاس اروپا همچنین حملات اخیر علیه نیروهای «یونیفل» را محکوم و خواستار انجام تحقیقات جامع در این زمینه شد.
در موضوع سوریه نیز سران اروپا با اعلام حمایت از یک گذار سیاسی مسالمتآمیز و فراگیر، درباره تداوم مداخلات خارجی در روند انتقال سیاسی این کشور ابراز نگرانی کردند.
اتحادیه اروپا طی ماههای اخیر همسو با مواضع آمریکا، بارها بر لزوم تغییر ساختار امنیتی در غزه و خلع سلاح گروههای مقاومت فلسطینی تأکید کرده است.
این مواضع در حالی مطرح میشود که همزمان، ناکامی جامعه جهانی در مهار تجاوزات رژیم صهیونیستی و توقف جنگ غزه با انتقادات گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه بوده است.
نظر شما