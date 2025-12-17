به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از یک منبع سیاسی گزارش داد که از میان کشورهایی که به نشست دوحه در خصوص تشکیل نیروی بین المللی برای استقرار در نوار غزه دعوت شدند ۱۵ کشور هیچ نماینده‌ای اعزام نکردند.

در این گزارش آمده است که جمهوری آذربایجان نیز در این نشست که روز گذشته در دوحه برگزار شد حضور پیدا نکرد و قصد ندارد نیروهای خود را به نوار غزه بفرستد. این کشور همچنین قصد ندارد به توافقات عادی سازی روابط با تل آویو در آینده نزدیک بپیوندد.

هاآرتص ادامه داد که جمهوری آذربایجان بر خلاف قزاقستان که به این توافق پیوست ضرورتی در این خصوص نمی‌بیند. در نشست دوحه کشورهایی مانند ترکمنستان، تاجیکستان، بلژیک، استونی، کره جنوبی، نپال و… نیز حضور پیدا نکردند. ترکیه نیز اساساً به نشست دعوت نشده بود. در مقابل نمایندگان آلمان، انگلیس، فرانسه، مراکش، امارات، بحرین، اردن، مصر، عربستان، قزاقستان، ازبکستان و برخی دیگر کشورها مشارکت کردند.

این در حالی است که تاکنون تنها ۲ کشور آمادگی خود را برای اعزام نیرو به غزه بر اساس طرح ترامپ اعلام کرده‌اند. اندونزی و ایتالیا اعلام کرده‌اند که در صورت عدم وقوع درگیری با نیروهای حماس حاضر به اعزام نیرو برای نظارت بر آتش بس و مرزها هستند.