به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در بروکسل برای برگزاری یک اجلاس ۲ روزه شورای اروپا گرد هم میآیند و انتظار میرود پیشنهاد بحثبرانگیز استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه برای تأمین وام به اوکراین در صدر دستور کار آنها قرار گیرد.
انتظار میرود سران در مورد اوکراین، چارچوب مالی چند ساله آتی، گسترش و وضعیت سرزمینی- اقتصادی این بلوک بحثهای راهبردی داشته باشند، در حالی که تحولات در غرب آسیا، دفاع و مهاجرت اروپا نیز در دستور کار خواهد بود.
آنها در مورد چگونگی ارائه حمایت مالی به اوکراین، تضمینهای امنیتی و تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به صلح صحبت خواهند کرد، و در عین حال پیشرفت در بودجه بلندمدت اتحادیه اروپا برای سالهای ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ را ارزیابی خواهند کرد.
سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا همچنین در مورد چگونگی دفاع بهتر اتحادیه اروپا در برابر فشارهای اقتصادی و سیاسی خارجی، تسریع دستور کار تجاری خود و تقویت استقلال و رقابتپذیری راهبردی بحث خواهند کرد.
این اجلاس با دقت رصد و دنبال میشود؛ زیرا انتظار میرود سران تقریباً یک هفته پس از اقدام این بلوک برای «محو کردن نامحدود» داراییهای روسیه، در مورد راه پیش رو برای وام غرامت پیشنهادی برای اوکراین بحث کنند.
این در حالیست که روز سهشنبه پارلمان اروپا با تسریع روند تصویب پیشنویس قانون مربوط به اعطای وام به اوکراین از داراییهای مسدود شده مسکو موافقت و راه را برای رأیگیری در جلسه عمومی ژانویه هموار کرد.
نظر شما