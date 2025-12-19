آثار طراحان گرافیک ایرانی در آلمان به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «پیکرنوشت‌ها - طراحی گرافیک معاصر ایران» که توسط انجمن غیردولتی «خاورمیانه معاصر» برگزار می‌شود، دگرگونی و توسعه‌ حروف‌نگاری و تایپوگرافی در طراحی گرافیک ایران، از آستانه‌ ورود به هزاره جدید را از ۲۱ آذر برابر با ۱۲ دسامبر در مرکز فرهنگی و هنری «کونستهافن» شهر کلن آلمان افتتاح شده است.

پوسترها موضوع اصلی این نمایشگاه هستند و در کنار آن تعداد محدودی فیلم‌ کوتاه، کتاب‌، مجلات و سایر مواد چاپی نیز وجود دارند.

این نمایشگاه با آثار بیش از ۴۰ طراح گرافیک، تکامل بصری این دوره را مستند می‌کند و بینش متنوعی از طراحی گرافیک معاصر در ایران ارائه می‌دهد. آثار منتخب در این نمایشگاه‌، عمدتاً بر رویدادهای هنری و فرهنگی دو دهه گذشته تمرکز دارند و منعکس کننده تغییرات سبکی، تایپوگرافی و مفهومی در رویکردهای طراحان گرافیک ایرانی هستند. از مجموع ۸۰ پوستر، بیش از نیمی از آنها، از مجموعه منحصر به فرد پوسترهای ایرانی موزه‌ «گشتالتونگ» زوریخ آمده‌اند.

مرتضی آکوچکیان، فرزاد ادیبی، مجتبی ادیبی، رضا باباجانی، پریسا تشکری، شهرزاد چنگلوایی، پدرام حربی، دامون خانجانزاده، هما دلورای، ایمان راد، مهران زمانی، مهدی سعیدی، زینب شهیدی، قباد شیوا، ایمان صفایی، بیژن صیفوری، رضا عابدینی، مجید عباسی، محمدرضا عبدالعلی، حسین عبدالمحمدزاده، مهدی فاتحی، فواد فرهانی، فرهاد فزونی، امیرحسین قوچی‌بیک، مجید کاشانی، فرشید مثقالی، مسعود مرگان، ساعد مشکی، علیرضا مصطفی‌زاده ابراهیمی، مرتضی ممیز، استودیو چپ‌چین، استودیو کارگاه، استودیو متافور و استودیو ملی، هنرمندان و استودیوهایی هستند که در این رویداد شرکت کرده‌اند.