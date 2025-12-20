معرفی برگزیدگان مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان تئاتر

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر، طبق روال سه سال گذشته، در مراسمی کوتاه و کوچک که عصر جمعه ۲۸ آذر در سالن جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران، با حمایت کانون ایران نوین و کمپین «تهران دوست داشتنی» برگزار شد، به کار خود پایان داد.

هیئت داوران این دوره متشکل از محمد نجاری، مجید کیانیان، افشین خورشید باختری و امیر عابدی در بیانیه خود که توسط محمد نجاری قرائت شد، چنین آوردند:

«در روزگاری که حقیقت را میان پوسته‌های تبلیغ و توهم خفه می‌کنند؛ در جهانی که زخم‌های جنگ، فقر، تبعیض و سانسور به هزار زبان سخن می‌گویند اما لب‌ها را دوخته‌اند، تئاتر، هنرِ ایستادن در برابر فراموشی است.

تئاتر بلندترین فریادِ آزادی است؛ تئاتر ما را وامی‌دارد نگاه کنیم: چشم در چشم انسان. وامی‌دارد فریاد بزنیم که هنوز زنده‌ایم، هنوز مشتاقِ معجزه‌ای کوچکیم! و هنوز نمی‌پذیریم انسان تماشاگر خاموش فروپاشی انسانیت باشد. اما تئاتر بی‌نوشتن، بی‌صدا می‌میرد.

نوشتن درباره‌ تئاتر، تنها بازتاب یک رویداد نیست؛ آخرین پناهگاهِ در برابر فراموشی و بی‌خاطره شدن است.

گزارش، وقتی درست نوشته شود، ثبت تپش یک لحظه‌ زنده است که هنوز از تنور نفس‌های انسانی بیرون می‌آید؛ گفتگو فرصتی‌ است برای رودررو شدن با مغز استخوان خلاقیت: پرسش از چرایی ادامه دادن، از «بودن»، در میانه‌ هجوم خاموش‌کننده نیستی؛ یادداشت، زخمی‌ست که نویسنده شجاعانه به نمایش می‌گذارد، اعترافی صادقانه علیه انکار جمعی؛ نقد نه تیغی برای کُشتن، که آینه‌ای است برای بیدار کردن وجدان؛ مقاله معماری اندیشه است، پلی که سالن تاریک را به جهان بی‌رحم متصل می‌کند تا نورِ فهم فراتر از پرده‌ها سفر کند؛ ترجمه دروازه‌ای‌ست برای ورود رؤیاها و رنج‌های دیگران، مشارکت در انسانیت مشترک‌مان؛ عکسِ تئاتر، شهادتِ نور است بر لحظه‌ای‌ که اگر ثبت نشود، مثل فریادی در خواب محو خواهد شد. عکس در تئاتر نه تنها ثبت‌کننده‌ لحظه است، که حافظه‌ بصری یک ملت و تصویرگر شمایل فرهنگی نسلی‌ست که نمی‌خواهد در تاریکی تاریخ گم شود.

نوشتن درباره‌ تئاتر یعنی اعتراف به امید. اعتراف به اینکه هنوز باید ببینیم، بشنویم، بپرسیم و پاسخ بخواهیم؛ یعنی نفی سقوط بی‌صدا.

مسابقه‌ مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر، جایی‌ست که قلم‌ها آخرین توانِ‌شان را در برابر خاموشی به نمایش می‌گذارند: بی‌پرده، بی‌فیلتر، بی‌تسلیم.

اما حقیقت تلخ است: کم‌شماری آثار در برخی بخش‌ها، فریادی‌ست که باید شنیده شود؛ نشانه‌ای از فشارهای اقتصادی و زیستی، که مطبوعات این کشور را به رها کردنِ فریاد آخرین برای بقا رسانده است.

در این روزگار نابسامان، روزنامه‌نگار و منتقد، آسیب‌پذیرترین وارثانِ اندیشه‌اند، همان‌هایی که با جیب‌های خالی، اما با وجدانی سرشار، هنوز شرافت قلم را نمی‌فروشند.

فرهنگِ نقد در جامعه نحیف شده و این نه فقط مسئله‌ای صنفی، که نشانه‌ بیماری عمیق‌ترِ ماست: دوری از گفتگو، سقوط حساسیت، قبولِ بی‌صدا شدن. منتقد و نویسنده را، هوای آزاد لازم است، امنیت روانی لازم است، آرامشی شایسته لازم است، تا قلم، دانایی بیافریند، نه آن‌که بر وحشت خود بیفزاید.

متنِ منتقد، باید نه صرفاً احساسی رها شده، بلکه عقل و هنر و دانش باشد: شناخت نشانه‌ها، دراماتورژی، تحلیل اجرا و مسلط بودن بر سازوکار صحنه.

نقد، کارِ سلیقه‌ تنها نیست؛ مسئولیتِ اخلاقی و اجتماعی‌ست.

ما، هیئت داوران بیست و چهارمین مسابقه مطبوعاتی انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر ایران، آثار شما را خواندیم و نادیده نگرفتیم؛ لبخند زدیم، اشک ریختیم و با هر سطر، فشار زخم‌های تئاتر را لمس کردیم و اکنون می‌گوییم: نوشتن درباره تئاتر، نه شغل است، نه سرگرمی؛ یک ضرورت تاریخی‌ است برای حفظ آخِرین پناهِ حقیقت.

باشد که صحنه فرو نریزد، نور به تاریکی نگراید، و صدا خاموش نشود. باشد که قلم‌ها بر سطرهای تاریک، روشنایی بخشند و تئاتر هنوز ما را نجات دهد. و شاید روزی، نه خیلی دور، که خیلی نزدیک، فریاد بزنیم:

تئاتر، برایمان سوغات آورده: آزادی، همدلی، برابری! ایدون باد!»

در ادامه، اسامی نامزدها و برگزیدگان بخش‌های مختلف بیست و چهارمین مسابقه مطبوعاتی سالیانه انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران تئاتر به شرح زیر معرفی و تجلیل شدند:

بخش یادداشت:

نامزدها: سیدحسین رسولی از سایت چارسوپرس، محسن خیمه‌دوز از ماهنامه «نمایش» و نرگس کیانی از روزنامه هم‌میهن

برگزیده: نرگس کیانی

بخش نقد:

نامزدها: شهرام خرازی‌ها از ماهنامه «صحنه»، حسین رسولی از سایت چارسوپرس و هومن نجفیان از ماهنامه «صحنه»

برگزیده: سیدحسین رسولی

بخش مقاله:

نامزدها: عسل عصری ملکی از نشریه تخصصی پژوهشی «کتاب تئاتر»، محمدعلی رضی (مستعار: فرخ آزرم) از ماهنامه «صحنه» و علیرضا نراقی از فصلنامه «مامطیر»

برگزیده: محمدعلی رضی (مستعار: فرخ آزرم)

بخش گفتگو:

نامزدها: بابک احمدی از ماهنامه «شبکه آفتاب»، محبوبه صادقی از ماهنامه «صحنه» و مرجان سمندری معطوف از ماهنامه «نمایش»

برگزیده: بابک احمدی

بخش گزارش:

نامزدها: نرگس کیانی از روزنامه هم‌میهن، محبوبه صادقی از ماهنامه «نمایش» و مرجان سمندری معطوف از ماهنامه «نمایش»

برگزیده: نرگس کیانی

بخش عکس:

نامزدها: محسن توحیدی، نیلوفر جوانشیر و سعیده توکلیان

برگزیده: سعیده توکلیان

بخش ترجمه:

از آنجایی که به حد نصاب لازم برای شروع فرایند رقابت نرسید، نامزد و برگزیده‌ای معرفی نشد.