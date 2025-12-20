بارش برف برق برخی مناطق مشهد و طرقبه را قطع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاشی اظهار کرد: از شب گذشته تاکنون قطعی موقت برق در خیابانهای هاشمیه، نماز، معلم، رستمی و مناطق قاسم آباد، طلاب در مشهد و خیابان صاحب الزمان در شهر طرقبه گزارش شده که ناشی از شکستن شاخههای درخت یا درخت به علت سنگینی برف نشسته روی آن و سقوط آن بر روی شبکه بوده است.
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد بیان کرد: در صورتی که این سقوط منجر به پارگی سیم برق نشده باشد، در مدت کوتاهی توسط نیروهای عملیاتی قابل رفع است و قطعی برق فقط ۱۰ دقیقه ادامه پیدا میکند اما اگر منجر به سیم پارگی شود، اصلاح شبکه و رفع مشکل زمان بیشتری نیاز دارد.
وی اظهار کرد: از زمان بارش برف و برودت هوا ۱۲۰ نفر در قالب ۳۵ گروه عملیاتی از این شرکت به صورت آماده باش درآمده و در حال رفع مشکلات احتمالی در شبکه برق هستند.
کاشی بیان کرد: جمعیت زیادی به سامانه ۱۲۱ تماس و امکان شلوغی و دیر پاسخ دادن سامانه به همشهریان وجود دارد اما همه سطح شبکه برق شهرستانهای مشهد و طرقبه شاندیز تحت مانیتورینگ قرار داشته و قطع و وصل شبکه مشخص و قابل رصد است و گروه عملیاتی به محل اعزام و رفع مشکل میکنند.
