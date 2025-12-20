ناصری: راه ارتباطی ۲۰ روستای فریمان به دلیل بارش برف مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ناصری اظهار کرد: بارش ۳۰ سانتی متری برف سبب خوشحالی کشاورزان و دامداران شده اما باعث شد، راه ارتباطی بیست روستای بخش‌های قلندرآباد و مرکزی با مرکز شهرستان قطع شود.

فرماندار فریمان افزود: تلاش اعضای مدیریت بحران شهرستان فریمان این است تا عصر همه راه‌های ارتباطی روستاهای مسدود شده بازگشایی شود.

وی گفت: به دلیل ادامه بارش‌ها و کولاک چهار مسیر فرعی باغچه به سنگ بست، فریمان به اسدآباد و فریمان به زاوه مسدود بوده اما مسیر مشهد به فریمان باز و آمد و شد در آن به کندی انجام می‌گیرد.

ناصری ادامه داد: برق چند روستا نیز به دلیل برف و کولاک قطع شده که با تلاش مدیریت بحران وصل شده و بجز مسدودی راه ارتباطی روستایی، مشکل دیگری وجود ندارد.

فرماندار فریمان اظهار کرد: مسیرهای اصلی و فرعی فریمان که از روز گذشته چندین مرتبه برف روبی شده اما شدت بارش‌ها باعث شده تا دوباره این مسیرها برف روبی شوند.