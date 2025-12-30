قطع برق در محدوده خیابان آزادی تا استقلال مشهد به دلیل سقوط درخت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاشی گفت: حدود ساعت ۱۹ تا ۲۰ سهشنبه نهم دی، به دلیل وزش باد و طوفان شدید، درختان و اشیای فلزی روی شبکه برق سقوط کرده و سیمهای برق محدوده خیابان آزادی تا استقلال مشهد پاره شد که این حادثه موجب قطعی برق در ناحیه آزادی ۱۶ تا میدان استقلال شد.
وی با اشاره به تلاشهای فوری برای رفع مشکل افزود: به محض وقوع این حادثه، تیمهای عملیاتی شرکت توزیع برق مشهد بلافاصله در محل حادثه حضور پیدا کرده و شروع به اصلاح سیمها کردند. با توجه به اینکه سیمها باید به طور کامل تعویض میشد، این عملیات مقداری زمانبر بود. خوشبختانه هماکنون شبکه برق اصلاح شده و برق منطقه به طور کامل وصل شده است.
سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد ادامه داد: در حال حاضر، هیچ قطعی برق در سایر نقاط مشهد وجود ندارد. در واقع، هماکنون شبکه برق مشهد به طور پایدار در حال تأمین برق است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
کاشی با اشاره به آمادگی کامل نیروهای عملیاتی شرکت توزیع برق مشهد بیان کرد: شرکت توزیع برق مشهد به منظور جلوگیری از بروز مشکلات مشابه در آینده، برنامهریزیهای دقیقی انجام داده است. در حال حاضر، ۱۶۰ نفر از همکاران عملیاتی ما آماده باش هستند و در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل در شبکه برق، به سرعت به محلهای مورد نظر اعزام خواهند شد.
وی درباره پیشبینی وضعیت برق در ساعات آینده اشاره داشت: با توجه به وضعیت پایدار شبکه برق، پیشبینی میشود که تا پایان شب مشکلی در تأمین برق نخواهیم داشت. البته در شرایط جوی غیرقابل پیشبینی، احتمال وقوع برخی مشکلات جزئی وجود دارد که در این صورت همکاران ما سریعاً به رفع مشکل خواهند پرداخت.
سخنگوی شرکت توزیع برق مشهد به شهروندان توصیه کرد و گفت: در صورت قطعی برق، از تماس با شماره ۱۲۱ خودداری کنید و اگر قطعی برق در مناطق خاصی اتفاق بیفتد، از شهروندان عزیز خواهش میکنیم که از تماس با شماره ۱۲۱ خودداری کنند. تماسهای متعدد باعث ایجاد بار ترافیکی بر روی شبکه تماسها میشود و ممکن است در پاسخگویی به مشکلات تأخیر ایجاد شود.
کاشی خاطرنشان کرد: در صورتی که قطعی برق در منطقهای اتفاق بیفتد، مرکز کنترل شرکت توزیع برق مشهد این موضوع را به صورت دقیق رصد میکند و همکاران ما به محض شناسایی مشکل، به سرعت اقدام خواهند کرد. همچنین، در صورت وقوع بارش شدید برف، از مردم خواهش میکنیم که تا جایی که ممکن است، درختان اطراف خانههایشان را تکان دهند که از سقوط آنها و آسیب به شبکه برق جلوگیری شود.
وی به اهمیت حفظ محیط زیست و کمک به ایمنی شبکه برق اشاره کرد و افزود: تکاندن درختان از برف علاوه بر اینکه به حفظ محیط زیست و سلامت درختان کمک میکند، موجب جلوگیری از سقوط آنها روی شبکه برق و بروز مشکلات جدی در تأمین برق میشود.
