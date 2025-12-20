به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در آئین یادبود دکتر جعفر میلی‌منفرد که با حضور وزیر علوم، خانواده آن مرحوم، جمعی از استادان، دانشجویان و مسئولان سابق آموزش عالی در این دانشگاه برگزار شد، ضمن تسلیت به خانواده آن استاد فقید گفت: دکتر میلی‌منفرد شخصیتی نمونه در صداقت، نجابت و تواضع بود و در طول سال‌های همکاری، هرگز کسی از او رفتار تندی ندید. در واقع این مرحوم در مناصب مختلف دانشگاهی و وزارت علوم، بدون ادعا و با عشق به خدمت تلاش کرد و نمونه یک معلم صادق و بی‌ریا بود.

وی با اشاره به سوابق همکاری خود با دکتر میلی‌منفرد افزود: دکتر جعفر میلی‌منفرد در هر شرایطی چه زمان جنگ و چه دوران آرامش، مسئولیت‌های مختلف را پذیرفتند و هیچ‌گاه شأن اداری یا مقام را ملاک عمل خود قرار ندادند. چنین اساتیدی چراغ راه جوانان ما هستند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار کرد: شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند که بیش از هر زمان دیگری قدر سرمایه‌های انسانی خود را بدانیم. چرا که نفت و طلا و منابع مادی ممکن است محدود باشند، اما این نیروهای نخبه و دانشگاهی سرمایه‌ای هستند که اگر آنان را نادیده بگیریم، ریشه و اساس توسعه را از بین می‌بریم.

وی ضمن انتقاد از تأخیر در جذب و حمایت از نیروهای جوان دانشگاهی گفت: نباید بگذاریم استعدادهای جوان سال‌ها منتظر جذب بمانند یا از کشور بروند. باید ما به سراغ آنها برویم و از آنها خواهش کنیم به هیأت علمی دانشگاه بپیوندند؛ این بهترین نوع سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

سروش در پایان از تصمیم دانشگاه برای نامگذاری مرکز نوآوری دانشکده مهندسی برق دانشگاه به نام زنده‌یاد دکتر میلی‌منفرد خبر داد و ابراز امیدواری کرد: این اقدام یاد و نام آن استاد ارجمند را برای نسل‌های آینده زنده نگه دارد. در واقع می‌خواهیم دانشجویان بدانند دانشگاه قدرشناس خدمت و فداکاری دانشگاهیان است و با دیدن نام دکتر میلی‌منفرد الهام و انرژی بگیرند و راه او را ادامه دهند.