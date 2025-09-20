برگزاری آیین استقبال از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آیین استقبال از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای شروع سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، در ۴ درب حافظ، ولی عصر، رشت و سعید برگزار شد.

جوانان و دانشجویان در کنار تحصیل، ورزش و فعالیت های صنفی را فراموش نکنند

در حاشیه این مراسم دکتر عباس سروش سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه دانشجویان از همان ابتدای شروع کلاس‌ها آموزش و برنامه‌ها را جدی بگیرند، گفت: توصیه دیگری که به جوانان و دانشجویان دارم این است که ورزش و حضور در فعالیت های صنفی را فراموش نکنند.

ضمن آرزوی شادی و نشاط برای همه دانشجویان اظهار کرد: به عنوان یک معلم به تمامی دانشجویان توصیه می کنم از همین روز اول درس ها و برنامه های خود را جدی بگیرند و فرصت ها را از دست ندهند. برای همه این دانشجویان آرزوی توفیق دارم.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: از همکاران خود در روابط عمومی و اداره انتظامات این دانشگاه به دلیل برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان تشکر می کنم. امیدوارم همه ما اعم از مسئولان و کارکنان خوش بدرقه هم باشیم به طوریکه دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی با خاطره خوبی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر خارج شوند.

سروش خاطر نشان کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر سابقه خوبی در آموزش عالی دارد. امیدوارم بتوانیم این نام نیک را حفظ کنیم. توصیه من به جوانان عزیز این است که در کنار درس، ورزش و فعالیت های صنفی مورد علاقه را فراموش نکنند.