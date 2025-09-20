  1. حوزه و دانشگاه
  2. دانشجویی
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

برگزاری آیین استقبال از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

برگزاری آیین استقبال از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با آیین استقبال از دانشجویان کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آیین استقبال از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای شروع سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، در ۴ درب حافظ، ولی عصر، رشت و سعید برگزار شد.

جوانان و دانشجویان در کنار تحصیل، ورزش و فعالیت های صنفی را فراموش نکنند

در حاشیه این مراسم دکتر عباس سروش سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه دانشجویان از همان ابتدای شروع کلاس‌ها آموزش و برنامه‌ها را جدی بگیرند، گفت: توصیه دیگری که به جوانان و دانشجویان دارم این است که ورزش و حضور در فعالیت های صنفی را فراموش نکنند.

ضمن آرزوی شادی و نشاط برای همه دانشجویان اظهار کرد: به عنوان یک معلم به تمامی دانشجویان توصیه می کنم از همین روز اول درس ها و برنامه های خود را جدی بگیرند و فرصت ها را از دست ندهند. برای همه این دانشجویان آرزوی توفیق دارم.

سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: از همکاران خود در روابط عمومی و اداره انتظامات این دانشگاه به دلیل برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی دانشجویان تشکر می کنم. امیدوارم همه ما اعم از مسئولان و کارکنان خوش بدرقه هم باشیم به طوریکه دانشجویان هنگام فارغ التحصیلی با خاطره خوبی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر خارج شوند.

سروش خاطر نشان کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر سابقه خوبی در آموزش عالی دارد. امیدوارم بتوانیم این نام نیک را حفظ کنیم. توصیه من به جوانان عزیز این است که در کنار درس، ورزش و فعالیت های صنفی مورد علاقه را فراموش نکنند.

کد خبر 6595578
سعدانه طباطبایی نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها