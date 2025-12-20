۸ جایزه برای «زمستان بود» از برزیل؛ نازنین بیاتی بهترین بازیگر زن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم سینمایی «زمستان بود» به تهیهکنندگی کامبیز بابایی و بهمن کامیار و کارگردانی وحید پرشاد، در جشنواره بینالمللی پگاسوس برزیل به رقابت پرداخت و با دریافت چندین جایزه، مورد توجه هیئت داوران این جشنواره مستقل قرار گرفت.
این فیلم در بخشهای مختلف جایزه ویژه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی برای وحید پرشاد، بهترین بازیگر زن برای نازنین بیاتی، بهترین بازیگر مرد برای محمد امین، بهترین بازیگر مکمل زن برای الهام کردا، بهترین فیلمبرداری برای آرمان فیاض، بهترین تدوین برای کاوه ایمانی و بهترین صدابرداری برای حسین بشاش، توانست جایزه بگیرد.
جشنواره بینالمللی پگاسوس برزیل، ۱۸ آذر برابر با ۹ دسامبر در شهر ریودوژانیرو برگزار شد و میزبان آثاری از کشورهای مختلف بود. «زمستان بود» در میان فیلمهای حاضر، با دریافت بیشترین جوایز، یکی از آثار شاخص این دوره جشنواره به شمار رفت.
سایر عوامل اصلی «زمستان بود» عبارت هستند از شهاب مهربان نویسنده، آرمان فیاض مدیر فیلمبرداری، محمد رضا قومی طراح گریم، حسین بشاش صدابردار، علیرضا علویان صداگذار، کاوه ایمانی تدوین، فرهاد زارع آهنگساز، سمیه فرجی مدیر پروژه، رضا بابایی مجری طرح، سید مهدی نریمانی مدیر تولید، گلاره دربندی طراح لباس، مجید یوسفی طراح صحنه، سحر رجبیان کارگردان پشت صحنه، سهیلا مندوزهای مدیر مالی، ساحل عبداللهزاده فیلمبردار پشت صحنه، امین اعتمادیمجد مشاور رسانهای و فاطمه حسنوند عکاس.
