سد جگین سرریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارندگی‌های مناسب ناشی از فعالیت سامانه بارشی سودانی در حوزه آبریز رودخانه جگین، حجم قابل‌توجهی از سیلاب وارد مخزن این سد شد که در نتیجه آن، سد جگین به آبگیری ۱۰۰ درصدی رسیده و در حال حاضر در وضعیت سرریز قرار دارد.

محمدامین طبسی، معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان، با اشاره به حجم بالای سیلاب ورودی به رودخانه جگین اظهار داشت: با توجه به لزوم تخلیه رسوبات همراه سیلاب از طریق دریچه‌های تحتانی سد، عملیات تخلیه رسوبات به‌صورت کنترل‌شده و مطابق با دستورالعمل‌های بهره‌برداری در حال انجام است. وی افزود: در این راستا، اطلاع‌رسانی و هشدارهای لازم به ساکنان روستاهای پایین‌دست سد، پیمانکاران، رانندگان و سایر ذی‌نفعان داده شده است.

وی تأکید کرد: به‌منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، از تمامی ساکنان و اهالی منطقه درخواست می‌شود از نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانه جگین اکیداً خودداری کرده و هشدارهای ایمنی صادرشده را جدی بگیرند.

معاون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان در پایان تصریح کرد: سد جگین در فاصله ۴۱۰ کیلومتری جنوب شرقی بندرعباس و ۱۱۰ کیلومتری شمال بندر جاسک واقع گردیده و از نوع بتنی غلطکی (RCC) با طول تاج ۲۵۳ متر و ارتفاع ۷۸ متر از پی و دارای سرریز آزاد برروی بدنه می‌باشد. حجم مخزن این سد در تراز نرمال ۱۹۱ میلیون مترمکعب بوده و هدف از احداث آن، مهار و کنترل سیلاب‌های فصلی رودخانه جگین، تأمین آب شرب شهرستان‌های جاسک و بشاگرد و همچنین تأمین آب کشاورزی اراضی پایین دست سد عنوان شده است.