به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز قاسمزاده اظهار کرد: طبق هشدار قرمز هواشناسی، طی دو روز اخیر بارشهای بسیار شدید در جنوب و جنوب شرق کشور در استانهای بوشهر، فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد شاهد بودیم به نحوی که در برخی نقاط، بارشهای چند ساعته بالای ۲۰۰ میلیمتر نیز ثبت شد.
وی افزود: با توجه به حجم بارشها و شدت بالای آنها، در رودخانههای جنوب کشور بهویژه در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان دبیهای بسیار بالایی تولید شد و عمده سدهای این منطقه شروع به سرریز کرد.
سخنگوی صنعت آب، سدهای زیردان، خیرآباد، ماشکید، کهیر و جگین را از جمله سدهای پر شده خواند و گفت: سد کهیر که اخیراً به بهرهبرداری رسیده است، با ورود حدود ۱۷۰ میلیون مترمکعب آب به مخزن این سد و پر شدن آن، در شرایط سرریز قرار گرفت. بر اساس تخمینهای اولیه، دبی برخی رودخانهها بیش از ۲۰۰۰ مترمکعب بر ثانیه بوده است.
قاسمزاده ادامه داد: مدیریت این حجم از سیلاب و کاهش حجم خسارتها به نازلترین سطح ممکن، با پیشارزیابیهای صورت گرفته از شدت سامانه بارشی و وضعیت عبوردهی رودخانهها و نیز فراهم نمودن مخازن سدها برای تلهاندازی سیل از حدود یک هفته قبل میسر شد.
بر اساس اعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران، وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سامانه بارشی مذکور در کشورهای جنوب خلیج فارس نیز فعال بود و خسارات عمدهای نیز به بار آورده است لذا تداوم توجه هموطنان در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان به هشدارهای هواشناسی و توصیههای ستادهای مدیریت بحران، کمک شایانی در مدیریت سیل خواهد کرد تا شاهد اتفاقات تلخ کشورهای جنوب خلیج فارس در کشورمان نباشیم.
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