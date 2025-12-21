فراخوان اعزام مبلغین به مساجد تهران در ایام اعتکاف اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، در آستانه ایام اعتکاف، با هدف تقویت برنامه‌های تبلیغی و فرهنگی مساجد، از میان طلاب، مربیان و گروه‌های تبلیغی واجد شرایط جهت اعزام مبلغین در ایام اعتکاف دعوت به عمل می‌آورد.

بر اساس این فراخوان، شرایط عمومی اعزام کوتاه‌مدت شامل معتکف شدن مبلغ در مسجد مربوطه یا حضور حداکثری در طول ایام اعتکاف و همچنین گذراندن دوره آموزشی مرتبط با تبلیغ اعتکاف است. این دوره آموزشی به صورت آفلاین برگزار می‌شود و پس از ثبت‌نام، لینک دسترسی به دوره برای متقاضیان ارسال خواهد شد.

ثبت‌نام برای شرکت در این فراخوان از ۲۹ آذر آغاز شده و تا ۲ دی ادامه دارد. اعزام و حضور تبلیغی مبلغین نیز همزمان با ایام اعتکاف، در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ رجب مصادف با ۱۳، ۱۴ و ۱۵ دی‌ماه انجام خواهد شد.

از جمله مزایای ثبت‌نام و شرکت در این فراخوان، معرفی مسجد جهت فعالیت تبلیغی، اولویت در جذب و به‌کارگیری در طرح‌های تبلیغی آتی و پرداخت هدیه تبلیغی اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام از طریق نشانی اینترنتی https://survey.porsline.ir/s/dun1GyD5 اقدام کنند.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر، امکان تماس با شماره تلفن ۰۲۱-۷۸۵۶۴۱۳۳ فراهم است.

این فراخوان از سوی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه تهران با همکاری ستاد اعتکاف استان تهران منتشر شده است.