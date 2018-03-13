فعالیت مستمر ۶۰ مبلغ دینی در نهاوند طی ایام نوروز

علی ترکاشوند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ایام تعطیلات نوروز ۶۰ نفر از مبلغین شبکه تبلیغ با حضور در مساجد ضمن اقامه نماز جماعت درباره مسائل و موضوعات دینی و فرهنگی سخنرانی می کنند.

وی افزود: روحانیون مستقر، بومی، طرح هجرت، خود استقرار از جمله مبلغین فعالی هستند که علاوه بر ایام نوروز در سایر مناسبت های ملی و مذهبی با اداره تبلیغات اسلامی تعامل و همکاری دارند.

کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: اقامه نماز جماعت، سخنرانی، آموزش قرآن و پاسخ به سئوالات شرعی از جمله محور فعالیت این مبلغان در ایام تعطیلات نوروزی است.

همکاری ۸۰ مبلغ دینی با ستاد اعتکاف در نهاوند

کارشناس تبلیغات اسلامی نهاوند همچنین گفت: ۸۰ مبلغ دینی در ایام اعتکاف در مساجد شهری و روستایی فعالیت تبلیغی انجام می دهند.

علی ترکاشوند اظهارداشت: در ایام البیض و مراسم معنوی اعتکاف، روحانیون و مبلغین به مساجد دارای مراسم اعتکاف در شهرستان اعزام می شوند.

ترکاشوند افزود: با برنامه ریزی دقیق و هماهنگی های لازم با مساجد، ۸۰ نفر از مبلغین و مبلغات بومی، مستقر و خود استقرار در ایام سه روزه اعتکاف ایام البیض ماه رجب به مناطق مختلف اعزام شوند.

وی گفت: مبلغین و روحانیون با همکاری هیئت امناء مسجد و هیئت مذهبی و اقشارتأثیرگذار نسبت به برگزاری مسابقات فرهنگی، برپایی گفتمان دینی، جلسات دعا و نیایش و قرآن کریم و بیان احکام و معارف اسلامی در مسجد اقدام خواهند کرد.

وی اظهار داشت: با هماهنگی های انجام شده مقرر شد تا از طلاب بومی حوزه علمیه خواهران و برادران در مناسبت اعتکاف استفاده شود.