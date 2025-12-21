به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمد مهدی علاالدین، با بیان اینکه تاکنون کمبود قابل‌توجهی در تأمین تجهیزات پزشکی مراکز درمانی دولتی گزارش نشده است، گفت تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بیمه‌ها، توان مالی بیمارستان‌ها را به شدت کاهش داده است.

وی افزود: در صورت تداوم این روند، برخی بیمارستان‌ها ممکن است به دلیل کمبود نقدینگی، امکان خرید تجهیزات پزشکی خاص را نداشته باشند و بیماران برای تأمین این اقلام به شرکت‌ها ارجاع داده شوند.

علاالدین تأکید کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات و ایجاد جریان پایدار نقدینگی، نقش کلیدی در استمرار خدمات درمانی و جلوگیری از تحمیل هزینه به بیماران دارد.

وی گفت: تقویت توان شرکت‌های تأمین‌کننده از طریق تسهیلات ارزی و ریالی در کنار پرداخت مدون به بیمارستان‌ها، ضامن پایداری زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی است.