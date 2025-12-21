عباس سرماسی مسئول آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرجاسک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از عملکرد شش‌ماهه این واحد خبر داد و اظهار کرد: آتش‌نشانی شهرداری بندرجاسک از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه در مجموع ۱۳۲ مأموریت امدادی و عملیاتی را با موفقیت انجام داده است.

وی افزود: در این مدت، ۱۶ مورد نجات افراد از آسانسور و درب‌های قفل‌شده، ۱۵ مورد آتش‌سوزی منازل مسکونی و مغازه‌ها و ۶ مأموریت مرتبط با تصادفات جاده‌ای ثبت شده است.

سرماسی ادامه داد: بیشترین مأموریت‌ها مربوط به آتش‌سوزی‌های جنگلی و سطل‌های زباله با ۷۴ مورد بوده و همچنین ۶ مورد آتش‌سوزی قایق‌های صیادی و لنج، ۱۰ مورد آتش‌سوزی خودرو، ۳ مورد حادثه مربوط به ترانس و کنتور برق منازل و ۲ مورد مارگیری توسط نیروهای آتش‌نشانی انجام شده است.

مسئول آتش‌نشانی شهرداری بندرجاسک با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی، تأکید کرد: آمادگی کامل، سرعت عمل و حضور به موقع آتش‌نشانان نقش مهمی در کاهش خسارات جانی و مالی این حوادث داشته است.