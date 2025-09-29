آتشپاد سعید قادری با تبریک روز آتشنشان به نیروهای خدوم و تلاشگر این سازمان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتشنشان، اظهار داشت: طی ششماهه نخست سال جاری ۲۵۴۰ عملیات مختلف توسط آتشنشانان کرمانشاهی به انجام رسیده است.
وی با اشاره به جزئیات این عملیاتها افزود: از این تعداد، ۹۹۴ مورد مربوط به حوادث آتشسوزی بوده و ۱۵۴۶ عملیات نیز در حوزه امداد و نجات به ثبت رسیده است. بر اثر این حوادث ۱۵۲۷ نفر از شهروندان نجات یافتهاند که این امر بیانگر تلاش شبانهروزی نیروهای آتشنشانی در حفظ جان همشهریان است.
قادری ادامه داد: متأسفانه در همین مدت ۱۸۳ نفر از شهروندان دچار مصدومیت شده و ۳۴ نفر نیز جان خود را از دست دادهاند. همچنین شش نفر از آتشنشانان در حین انجام مأموریت دچار آسیب و مصدومیت شدند.
رئیس سازمان آتشنشانی کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش به مأموریتهای پشتیبانی و استقرار حفاظتی آتشنشانان در مراسمات ملی، مذهبی و ورزشی اشاره کرد و گفت: تنها در نیمه نخست امسال، ۱۷۹ مورد از این استقرارها در سطح شهر انجام شده است.
وی با تأکید بر ضرورت تجهیز سازمان آتشنشانی متناسب با نیازهای شهری افزود: با توجه به روند ساختوساز ساختمانهای بلندمرتبه در کلانشهر کرمانشاه، تأمین و استقرار خودرو نردبان ۶۴ متری از اولویتها و نیازهای اساسی این سازمان به شمار میرود.
قادری در پایان یادآور شد: سازمان آتشنشانی کرمانشاه هماکنون با ۱۱ ایستگاه فعال و بیش از ۲۰۰ نیروی عملیاتی، به صورت شبانهروزی از طریق شماره تماس ۱۲۵ آماده خدمترسانی به شهروندان عزیز است.
کرمانشاه- رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از انجام ۲۵۴۰ عملیات اطفای حریق و امداد و نجات توسط آتشنشانان کرمانشاهی در نیمه نخست امسال خبر داد.
آتشپاد سعید قادری با تبریک روز آتشنشان به نیروهای خدوم و تلاشگر این سازمان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتشنشان، اظهار داشت: طی ششماهه نخست سال جاری ۲۵۴۰ عملیات مختلف توسط آتشنشانان کرمانشاهی به انجام رسیده است.
نظر شما