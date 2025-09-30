استانها کرمانشاه ۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۷ اینفوگرافیک| عملکرد آتش نشانی کرمانشاه در نیمه نخست سال کرمانشاه - طی ششماهه نخست سال جاری ۲۵۴۰ عملیات مختلف توسط آتشنشانان کرمانشاهی به انجام رسیده است. برچسبها آتش نشانی آتشنشانی کرمانشاه کرمانشاه اینفوگرافیک استانها مطالب مرتبط آتشنشانان قهرمانان خاموش شهر هستند اینفوگرافیک| زیتون سبز گیلان در یک نگاه استاندار کرمانشاه: آتشنشانان نماد ایثار و اعتماد مردم هستند آتشنشانان نماد ایثار و مجاهدت در دل خطر هستند آتشنشانان سربازان گمنام خدمت به مردم هستند تجلیل از آتشنشانان نمونه و بازنشستگان آتشنشانی کرمانشاه نجات ۱۵۲۷ شهروند کرمانشاهی در ۲۵۴۰ عملیات ششماهه آتشنشانان پیمایش ۳۰ کیلومتری آتشنشانان کرمانشاه به مناسبت روز آتشنشانی
نظر شما