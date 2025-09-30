۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۷

اینفوگرافیک| عملکرد آتش نشانی کرمانشاه در نیمه نخست سال

کرمانشاه - طی شش‌ماهه نخست سال جاری ۲۵۴۰ عملیات مختلف توسط آتش‌نشانان کرمانشاهی به انجام رسیده است.

